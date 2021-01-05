陸最大貪官 華融董座賴小民一審被判死刑

中共建政以來貪汙金額最大的中國華融公司前董事長賴小民，被控收賄、貪汙、重婚案，5日被天津市第二中級人民法院判處死刑。

法院判決指出，賴小民以收賄罪判處死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；貪汙罪判處有期徒刑十一年，並處沒收個人財產人民幣二百萬元；重婚罪判處有期徒刑一年。

法院決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

天津市第二中級人民法院認為，雖然賴小民提供下屬人員重大犯罪線索並經查證屬實，具有重大立功表現，但綜合其所犯受賄罪的事實、性質、情節和對於社會的危害程度，不足以對其從寬處罰。法庭遂作出上述判決。

法院認為，賴小民收賄犯罪數額特別巨大，情節特別嚴重，主觀惡性極深。在二十二起收賄犯罪事實中，有三起收賄犯罪數額分別在人民幣2億元、4億元、6億元以上，另有六起收賄犯罪數額均在4000萬元以上。

法院指出，賴小民在犯罪活動中，利用國有金融企業負責人的職權，違規決定公司重大項目，越級插手具體項目，為他人謀取不正當利益，危害大陸國家金融安全和金融穩定，社會影響極其惡劣，目無法紀，極其貪婪，屬於典型的不收斂、不收手、頂風作案。

2018年，中央紀委國家監委對中國華融資產管理公司前黨委書記、董事長賴小民嚴重違紀違法進行立案審查調查。中共十八大以來，「億元貪官俱樂部」已達四十六人，今年五十八歲的賴小民是涉案金額最高者。