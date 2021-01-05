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陸回應美候任國安顧問言論：中美正處新十字路口

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
美國候任總統國安顧問蘇利文表示，美國總統當選人拜登希望和夥伴、盟友攜手影響中國改變傾銷、非法補貼國企、強迫勞動等。大陸外交部5日回應，已多次闡述中方立場、澄清事實。（圖／取自大陸外交部網站）
美國候任總統國安顧問蘇利文表示，美國總統當選人拜登希望和夥伴、盟友攜手影響中國改變傾銷、非法補貼國企、強迫勞動等。大陸外交部5日回應，已多次闡述中方立場、澄清事實。（圖／取自大陸外交部網站）

美國候任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國總統當選人拜登一旦上任，他希望和夥伴、盟友磋商終結貿易戰，以及攜手影響中國改變傾銷、非法補貼國企、強迫勞動等。大陸外交部5日對此表示，已多次闡述中方立場，及多次澄清事實，並稱中美關係正處在新的十字路口，希望美方同中方相向而行。

澎湃新聞報導，有媒體問到，蘇利文日前接受採訪時表示，拜登一旦上任，希望與歐亞等地的夥伴和盟友磋商，終結美國現任總統川普發動的多陣線貿易戰，並討論如何攜手影響中國改變傾銷、非法補貼國有企業、「強迫勞動」等行徑。蘇利文還說，中國是美國的重要戰略競爭者，但在氣候變化等符合美國利益的領域，拜登政府仍將與中國合作。

對此，大陸外交部發言人華春瑩於5日主持的例行記者會上指出，「關於所謂傾銷、非法補貼等，中方主管部門已經多次闡述中方立場；關於所謂『強迫勞動』這一人為製造的謊言，中方也多次澄清事實。」

關於中美關係，華春瑩表示，近日大陸國務委員兼外長王毅在多個場合，包括與美中貿易全國委員會、美國亞洲協會等機構舉行視訊交流，在2020年國際形勢與中國外交研討會上發表演講，以及接受大陸官媒新華社和中央廣播電視總台聯合採訪時，均闡述了中方對發展中美關係的立場和主張。

華春瑩說，「中方的態度十分明確。我們一貫認為，中美作為兩個大國，在維護世界和平穩定、促進全球發展繁榮方面擁有廣泛的共同利益，雙方合作可以辦成許多有利於兩國和世界的大事，當前情勢下，中美在抗擊疫情、經濟復甦、氣候變化等領域擁有巨大合作空間。」

華春瑩提到，正如王毅指出的，中美關係正處在新的十字路口，也有望打開新的希望之窗，希望美方順應時代潮流，認真傾聽兩國人民和國際社會呼聲，同中方相向而行，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係盡早重回正常發展軌道。

華春瑩 拜登

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