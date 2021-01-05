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中國宣布全面脫貧 貧富不均仍存在

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
中國成功脫離赤貧，但是脫離赤貧背後是更多的挑戰。（Photo from網路截圖）
中國成功脫離赤貧，但是脫離赤貧背後是更多的挑戰。（Photo from網路截圖）

中國政府宣布「全面脫貧」，但事實真的如此嗎？中國政府於去年12月初，宣布全面擺脫「極端貧窮」，並稱是令人歎為觀止的成就。根據世界銀行估計，在過去40年中，中國約有8億人陸續脫離極端貧窮，近年中央政府也花費大量公款誓言要「打擊赤貧」，然而仍有人民即使收入超過中央貧困標準，只因城鄉差距巨大、貧富懸殊，產生相對剝奪感，出現「主觀貧困標準」，要如何消除、使用怎樣的政策，是中國需要面對的挑戰。

脫貧政策是否有效

經濟學人報導，中國於12月宣布已經消除國內的極端貧困，然而被宣布脫貧的最後一個地方、位於貴州省的紫雲苗族布依族自治縣，仍有居民埋怨宣佈脫貧「只是一場表演」，「省級領導人突然進到我們村莊，決定我們已經『脫貧』。」

數據顯示，雖然中國對於「脫貧」的標準定得比世界銀行還高（世界銀行將每天收入不足1.9美金定義為「極端貧窮」，而中國的定義則為2.3美金，也比大部分富裕國家的定義標準還高），且自從毛澤東在1978年過世後，按照中國標準，原本高達98%的人民活在極端貧窮中，到2016年已經下降到少於5%，且習近平上任後誓言要剷除赤貧，因此投入大量公款，例如2015年，中央政府用於扶貧的資金，平均每位極端貧窮人口，就獲得了500人民幣（約77美金）。

以紫雲縣為例，政府透過引進現代農業，以及將居民搬遷到人口緊密的城鎮，來讓人民更容易找到工作，藉此脫離赤貧。然而媒體擔憂，一但宣布「脫離赤貧」的目標達到，這些現在農業項目是否還能按照過去的節奏進行？另外，將居民搬遷到靠近城鎮的地方，是否能真的有效讓人獲得工作和醫療福利，依然是未解之謎。

貧富差距產生相對剝奪感

經濟速報報導，雖然客觀數據來看，人們收入的確開始高於貧困縣，但過大的城鄉差距（北上廣大城市與內陸小村鎮），會容易讓人產生相對匱乏感。根據中國的經濟學家研究，農村地區的「主觀貧困標準」約為23美金，即使已經高出官方標準許多，但因為外在環境影響心態，仍有三分之一的中國人認為自己「很窮」。

還有一個問題便是城鄉差距。依照中國數據，「城市貧困」並不算在貧困中，因為城市通常會有更好的社會福利可以幫助中低收入戶，但是從農村遷往城市的移工礙於身份問題，很難有效獲得該有的地區福利。

若要消除「極端貧困」，還有「相對貧困」要面對，對此中國政府需要採取和「消滅赤貧」不同的策略，如分配收入、對富裕階級課徵更高的稅，讓基層勞工可以獲得更好的社會福利等等。

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世界銀行

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