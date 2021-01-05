快訊

交通部航港局爆弊案！燈塔整建工程「免稅品餽贈」 廉政署約談10人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國台辦旗下網站：向台獨亮劍，今年決不手軟！

聯合報 / 記者李仲維／即時報導

大陸國台辦旗下網站中國台灣網5日發表文章指出，解放軍軍機去年380多架次的行動，每一次都是為震懾台獨勢力而來，頻次和力度將隨著台獨活動的變化而變化。若台獨想飆車，就一定讓它翻車。

這篇題為「2021亮劍台獨，決不手軟」的文章指出，2020年對於解放軍軍機行動報導最為密集的就是綠營媒體。這些綠媒幾乎每日都會在報導中提及解放軍在台海周遭訓練的機型、飛行高度、架次等資訊。這些細節資訊僅憑媒體力量難以獲取，背後顯然有特定政治勢力有意放風。

文章諷刺，民進黨當局、台灣軍方、綠營媒體相互勾連，成為解放軍軍機動態的粉絲群和宣傳站。

文章稱，這樣做的原因一方面是渲染大陸所謂軍事威脅，繼續鼓噪民粹情緒；另一方面，民進黨當局也想借此轉移焦點，企圖讓台灣民眾把目光從含瘦肉精美豬進口、防疫漏洞、經濟沉悶等敏感議題上移開，投身到所謂抗中保台。

文末表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，解放軍在自己家門口進行演訓活動，有什麼值得大驚小怪？可以說，解放軍380多架次的行動，每一次都是為震懾台獨勢力而來。解放軍行動的頻次和力度，也將隨著台獨活動的變化而變化。若台獨想飆車，就一定讓它翻車。

解放軍 台獨 民進黨

延伸閱讀

把台胞當白老鼠 國台辦：陸委會汙衊抹黑

大屋頂下／為保衛中華民國而軍備 蔡英文真要「以武謀獨」嗎？

汪毅夫提四個「絕不動搖」 稱不能妄議北京對台方針

追思「民主論壇」洪哲勝 中國民運人士悼台獨前輩

相關新聞

國台辦旗下網站：向台獨亮劍，今年決不手軟！

大陸國台辦旗下網站中國台灣網5日發表文章指出，解放軍軍機去年380多架次的行動，每一次都是為震懾台獨勢力而來，頻次和力度...

陸回應美候任國安顧問言論：中美正處新十字路口

美國候任國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國總統當選人拜登一旦上任，他希望和夥伴、盟友磋商終結貿易戰，...

中國宣布全面脫貧 貧富不均仍存在

中國政府宣布「全面脫貧」，但事實真的如此嗎？中國政府於去年12月初，宣布全面擺脫「極端貧窮」，並稱是令人歎為觀止的成就。根據世界銀行估計，在過去40年中，中國約有8億人陸續脫離極端貧窮，近年中央政府也花費大量公款誓言要「打擊赤貧」，然而仍有人民即使收入超過中央貧困標準，只因城鄉差距巨大、貧富懸殊，產生相對剝奪感，出現「主觀貧困標準」，要如何消除、使用怎樣的政策，是中國需要面對的挑戰...

中共黨員新權利條例 海外學者：習加強掌控全黨

中共修訂「黨員權利保障條例」，標榜強化黨員權利，卻刪除「堅持民主集中制」等表述，加上了總書記習近平「四個意識」等主張。海...

港終院首席法官重申司法獨立重要性

即將退休的香港終審法院首席法官馬道立今天重申司法獨立的重要性，強調這是香港的穩定基石，並要求外界批評司法機構時，需要有理...

有望成今年首檔 傳嗶哩嗶哩將赴港二次上市

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）5日援引消息人士稱，大陸視頻平台嗶哩嗶哩（Bilibili）正準備在香港二次上市，融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。