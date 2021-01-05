國台辦旗下網站：向台獨亮劍，今年決不手軟！

大陸國台辦旗下網站中國台灣網5日發表文章指出，解放軍軍機去年380多架次的行動，每一次都是為震懾台獨勢力而來，頻次和力度將隨著台獨活動的變化而變化。若台獨想飆車，就一定讓它翻車。

這篇題為「2021亮劍台獨，決不手軟」的文章指出，2020年對於解放軍軍機行動報導最為密集的就是綠營媒體。這些綠媒幾乎每日都會在報導中提及解放軍在台海周遭訓練的機型、飛行高度、架次等資訊。這些細節資訊僅憑媒體力量難以獲取，背後顯然有特定政治勢力有意放風。

文章諷刺，民進黨當局、台灣軍方、綠營媒體相互勾連，成為解放軍軍機動態的粉絲群和宣傳站。

文章稱，這樣做的原因一方面是渲染大陸所謂軍事威脅，繼續鼓噪民粹情緒；另一方面，民進黨當局也想借此轉移焦點，企圖讓台灣民眾把目光從含瘦肉精美豬進口、防疫漏洞、經濟沉悶等敏感議題上移開，投身到所謂抗中保台。

文末表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，解放軍在自己家門口進行演訓活動，有什麼值得大驚小怪？可以說，解放軍380多架次的行動，每一次都是為震懾台獨勢力而來。解放軍行動的頻次和力度，也將隨著台獨活動的變化而變化。若台獨想飆車，就一定讓它翻車。