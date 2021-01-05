紐約證交所踩煞車：不再要求陸三大電信業者退市

當地時間4日，紐約證券交易所（NYSE）發布公告稱，紐交所將不會要求大陸三家電信營運商退市。

紐交所曾在去年12月31日宣布，因應美國川普政府的行政令，將對在該所上市的三家大陸電信業者中國移動、中國電信和中國聯通啟動退市程序。最快7日起停止交易，11日起啟動下市程序。

央視報導，在最新的公告中，紐交所表示，鑒於與相關監管機構就外國資產控制辦公室（OFAC）常見問題（FAQS）857進行進一步磋商，紐約證券交易所監管局不再打算推進與2020年12月31日宣布的中國電信、中國移動、中國聯通（香港）三個發行人有關的退市行動。

公告進一步表示，發行人將繼續在紐交所上市和交易。紐交所將繼續評估行政命令對這些發行人的適用性及其持續上市狀態。

美國總統川普於2020年11月12日頒布一項行政命令，禁止旨在向任何美國人提供對有中國軍方背景公司的證券投資機會的交易。彭博資訊報導，去年12月28日，川普政府強化行政令。美國財政部對該命令作出解釋，強調所有中國軍工企業子公司、持有軍工企業證券的基金，也都在限制之列。