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繼續跟進美禁令！ 富時羅素將再刪中芯國際等3陸企

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
富時全球股票指數和富時中國A股指數7日起將刪除中國聯通、中芯國際和南京熊貓。中新社
富時全球股票指數和富時中國A股指數7日起將刪除中國聯通、中芯國際和南京熊貓。中新社

全球知名股指公司富時羅素表示，根據美國總統川普政府禁止美國投資被指有解放軍背景陸資企業的行政令指引，將從其全球股票指數中進一步刪除三家大陸公司的股票。自7日起，富時全球股票指數和富時中國A股指數將刪除中國聯通、中芯國際和南京熊貓。

富時羅素4日還表示，將中芯國際從富時中國50指數中刪除，將海康威視從富時中國A50指數中刪除。上個月富時羅素已將海康威視從其全球股指中刪除。

川普政府去年11月頒布一項行政命令，禁止美國人投資由大陸軍方持有或控制的公司，之後並在12月將更多家企業增列到黑名單。

紐約證券交易所（NYSE）、明晟（MSCI）、標普道瓊指數有限公司和那斯達克（Nasdaq）等其他指數供應商，也已經開始將一些公司移除出指數。

中芯 川普 解放軍

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