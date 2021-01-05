聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國天眼 4月全球開放

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
「中國天眼」將於4月1日正式對全球科學界開放。（新華社）
「中國天眼」將於4月1日正式對全球科學界開放。（新華社）

被譽為「中國天眼」的500公尺口徑球面射電望遠鏡（FAST）將於2021年4月1日正式對全球科學界開放，徵集來自全球科學家的觀測申請。

新華社報導，從中科院國家天文台「中國天眼」運行和發展中心了解到，自4月1日起，各國科學家可通過在線方式提交觀測申請，項目將交由「中國天眼」科學委員會和時間分配委員會進行評審、提出項目遴選建議，8月1日起分配觀測時間。

據「中國天眼」運行和發展中心常務副主任、總工程師姜鵬表示，面向全球科學界開放的第一年，預計分配給國外科學家的觀測時間約占10%。

「國內科學家也是通過在線方式提交觀測申請。受新冠疫情影響，除望遠鏡運行維護人員外很少有訪客親臨台址。」姜鵬說。

按照設定的科學目標和相關戰略規畫，「中國天眼」已確立多個優先和重大項目，其中包括多科學目標漂移掃描巡天、中性氫星系巡天、銀河系偏振巡天、脈衝星測時、快速射電暴觀測等，但觀測申請不限這些領域。

天眼 疫情 中科院

延伸閱讀

訪全球唯一「天眼」 美媒嘆中國科技崛起

浙江對入境人員 實行「14+7+7」健康管理措施

借冬奧熱度 張家口打造零度以下經濟

中國官方估經濟增速平均5% 但日子未必好過

相關新聞

晚4年 陸啟動全國碳排交易系統

大陸生態環境部部長黃潤秋表示，將在上海設立期待已久的「全國碳排放權交易系統」，並在武漢設立註冊登記系統，預計將在第一階段...

秋後算帳？12港人案委託律師遭吊銷執照

香港「十二港人案」委託的大陸律師，接連被大陸當局吊銷律師執照。

中國天眼 4月全球開放

被譽為「中國天眼」的500公尺口徑球面射電望遠鏡（FAST）將於2021年4月1日正式對全球科學界開放，徵集來自全球科學...

長期加班 拼多多22歲員工猝死

大陸知名電商「拼多多」公司一名廿二歲女員工猝死，在網上引發討論。而「拼多多」在知乎的官方帳號出現「底層的人民，哪一個不是...

中共「紅色特務」之女 熊蕾：新冠病毒跟美國有關

新冠肺炎持續蔓延，病毒源頭至今未查明。日前，大陸網上流傳一篇原中共中央調查部副部長、曾長期潛伏國民黨間諜熊向暉之女、新華...

核酸檢測到府服務 阿里健康首推北京、上海等9城市

大陸新冠核酸檢測到府服務，阿里健康4日宣布，聯合專業機構，在線預約新冠核酸檢測服務的基礎上，增加上門核酸檢測服務，首期地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。