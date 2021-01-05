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中國天眼 4月全球開放
被譽為「中國天眼」的500公尺口徑球面射電望遠鏡（FAST）將於2021年4月1日正式對全球科學界開放，徵集來自全球科學家的觀測申請。
新華社報導，從中科院國家天文台「中國天眼」運行和發展中心了解到，自4月1日起，各國科學家可通過在線方式提交觀測申請，項目將交由「中國天眼」科學委員會和時間分配委員會進行評審、提出項目遴選建議，8月1日起分配觀測時間。
據「中國天眼」運行和發展中心常務副主任、總工程師姜鵬表示，面向全球科學界開放的第一年，預計分配給國外科學家的觀測時間約占10%。
「國內科學家也是通過在線方式提交觀測申請。受新冠疫情影響，除望遠鏡運行維護人員外很少有訪客親臨台址。」姜鵬說。
按照設定的科學目標和相關戰略規畫，「中國天眼」已確立多個優先和重大項目，其中包括多科學目標漂移掃描巡天、中性氫星系巡天、銀河系偏振巡天、脈衝星測時、快速射電暴觀測等，但觀測申請不限這些領域。
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