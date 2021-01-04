聽新聞
test
0:00 / 0:00

美通過國防授權法 大陸國防部：粗暴干涉中國內政

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國防部發言人任國強指出，美國無論以任何方式「以台制華」，註定是癡心妄想。（中新網資料照片）
大陸國防部發言人任國強指出，美國無論以任何方式「以台制華」，註定是癡心妄想。（中新網資料照片）

美國參議院1月1日通過規模達7400億美元的2021年「國防授權法」，應對中國大陸軍力發展，支持繼續對台售武。美國總統川普近日更簽署撥款法案，要求美政府常態化對台軍售，進一步支持台灣參加國際組織等。大陸國防部4日回應稱，「上述法案涉華內容固守冷戰思維，炒作所謂『中國軍事威脅』，粗暴干涉中國內政，嚴重破壞中美兩國兩軍關係發展」。

大陸國防部發言人任國強指出，「涉華法案」鼓譟中美戰略競爭，公然背離國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞中美兩軍關係發展，嚴重損害中國主權、安全、發展利益，中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

任國強稱，美方出於一己私利，鼓吹實施「太平洋威懾倡議」，不斷加強在亞太地區軍事存在，渲染軍事競爭，推動軍事對抗，暴露其一貫的霸權主義本質，只會加劇地區緊張，危害世界和平，最終也必將損害美方自身利益。

任國強指出，「台灣、香港、新疆等問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉」。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，他強調，「台灣是祖國神聖不可分割的領土，美方無論以任何方式『以台制華』，註定是癡心妄想，並堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫」。

任國強還稱，敦促美方順應和平與發展的時代潮流，摒棄冷戰思維和零和博弈觀念，客觀看待中國和中國軍隊建設發展，「立即停止干涉中國內政，不得實施法案中有關涉華條款」，並期待美方與中方相向而行，共同維護中美兩國兩軍關係大局，維護世界和平與穩定。

中共 國防部 軍售 川普

延伸閱讀

任內首次 川普否決國防授權法遭美國國會推翻

美國再度軍售台灣 環時放話：對台實施經濟封鎖

相關新聞

把台胞當白老鼠 國台辦：陸委會汙衊抹黑

針對陸委會要求在大陸的台灣民眾「注意大陸疫苗風險」，並要求大陸「不要把台灣人民視為疫苗試驗品」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮4...

香港前藝人挺港警遭肉搜 到深圳稱「在陸才有安全感」

香港前TVB電視台藝人何俊軒因反送中運動中支持港警而遭到香港網友肉搜起底，何俊軒近日在社交平台上表示，當時遭到網友起底的...

中共「紅色特務」之女 熊蕾：新冠病毒跟美國有關

新冠肺炎持續蔓延，病毒源頭至今未查明。日前，大陸網上流傳一篇原中共中央調查部副部長、曾長期潛伏國民黨間諜熊向暉之女、新華...

核酸檢測到府服務 阿里健康首推北京、上海等9城市

大陸新冠核酸檢測到府服務，阿里健康4日宣布，聯合專業機構，在線預約新冠核酸檢測服務的基礎上，增加上門核酸檢測服務，首期地...

大陸國產客機C919新突破 新發動機推力增2倍

大陸央視2日報導，大陸國產客機發動機技術取得的重大突破。與國產大型客機C919配套的長江-1000發動機研製取得最新進展...

美通過國防授權法 大陸國防部：粗暴干涉中國內政

美國參議院1月1日通過規模達7400億美元的2021年「國防授權法」，應對中國大陸軍力發展，支持繼續對台售武。美國總統川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。