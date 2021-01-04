美通過國防授權法 大陸國防部：粗暴干涉中國內政

美國參議院1月1日通過規模達7400億美元的2021年「國防授權法」，應對中國大陸軍力發展，支持繼續對台售武。美國總統川普近日更簽署撥款法案，要求美政府常態化對台軍售，進一步支持台灣參加國際組織等。大陸國防部4日回應稱，「上述法案涉華內容固守冷戰思維，炒作所謂『中國軍事威脅』，粗暴干涉中國內政，嚴重破壞中美兩國兩軍關係發展」。

大陸國防部發言人任國強指出，「涉華法案」鼓譟中美戰略競爭，公然背離國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重破壞中美兩軍關係發展，嚴重損害中國主權、安全、發展利益，中方對此堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

任國強稱，美方出於一己私利，鼓吹實施「太平洋威懾倡議」，不斷加強在亞太地區軍事存在，渲染軍事競爭，推動軍事對抗，暴露其一貫的霸權主義本質，只會加劇地區緊張，危害世界和平，最終也必將損害美方自身利益。

任國強指出，「台灣、香港、新疆等問題事關中國主權和領土完整，純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉」。中方維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，他強調，「台灣是祖國神聖不可分割的領土，美方無論以任何方式『以台制華』，註定是癡心妄想，並堅決反對任何國家與台灣開展任何形式的官方往來和軍事聯繫」。

任國強還稱，敦促美方順應和平與發展的時代潮流，摒棄冷戰思維和零和博弈觀念，客觀看待中國和中國軍隊建設發展，「立即停止干涉中國內政，不得實施法案中有關涉華條款」，並期待美方與中方相向而行，共同維護中美兩國兩軍關係大局，維護世界和平與穩定。