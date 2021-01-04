香港前藝人挺港警遭肉搜 到深圳稱「在陸才有安全感」

香港前TVB電視台藝人何俊軒因反送中運動中支持港警而遭到香港網友肉搜起底，何俊軒近日在社交平台上表示，當時遭到網友起底的自己一度生活在恐懼中，直到有天到深圳，被大陸發展的迅速所震撼，也在大陸獲得久違的安全感。

觀察者網報導，何俊軒曾是香港TVB的知名「甘草演員」，「飛虎」系列、「踩過界」、「同盟」、「城寨英雄」等火紅劇集中都有他的身影。

17年的配角生涯裡，他所飾演的角色大多是反派和警員角色，角色雖小，但也給觀眾們留下了深刻印象。由於多次飾演「警員」角色，何俊軒也被一些港媒稱為「御用警員」。

去年香港發生反送中事件，何俊軒於去年9月受訪時表示，「看到香港落到如此境遇非常心酸，嚴厲譴責暴力示威者的做為，為港警加油鼓勵，我穿過不同警察制服，知道很辛苦。如果當班三、四十個小時都不能回家休息，我想任何人都會煩躁，請將心比心。」

他還說：「希望香港的市民們可以團結起來，真真正正為香港的未來著想。」而這番話也引起不少香港挺反送中民眾的憤怒。

最近，何俊軒又上傳一段影片重新提到自己支持港警後的遭遇，以及選擇來大陸發展的心路歷程，他稱自己在挺港警後幾乎無法在香港繼續生活、工作。

何俊軒說，被親姐姐認為自己是拿錢說話而割席決裂、被朋友出賣自己的住址、被人在網路肉搜、出門被人狠狠盯著。種種遭遇讓他一個月都不敢出門，在家也要把窗簾全部拉上，生怕對面住宅大樓的住戶會看到自己，緊張到一度以為自己精神出現問題。

實在忍不住的何俊軒背起背包漫無目的地坐車到深圳。他稱自己以前是「井底之蛙」，還稱當時站在深圳的土地上，看著廣場上人潮洶湧，老人孩子們都在悠然嬉笑，他突然感到一股無形的安全感，感嘆自己在香港土生土長，家鄉帶來的卻只有恐懼和驚慌。

後來何俊軒也去了廣東、廣西、海南等地，他現在已經留在大陸發展。