陸航母研製總指揮胡問鳴遭開除黨籍 涉權錢色八大罪名

據中共中央紀委國家監委網站4日發布的消息，原中國船舶重工集團公司董事長胡問鳴嚴重違紀違法，涉落實中共中央重大決策部署不力，搞權色、錢色交易等問題，決定給予胡問鳴開除黨籍處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

中紀委國家監委指出，胡問鳴喪失信仰，落實中共中央重大決策部署不力，政績觀扭曲，嚴重偏離企業經營主責主業；大搞迷信活動，對抗組織審查；違反中共中央八項規定精神，違規打高爾夫球、出入私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請，收受禮品、禮金，安排下屬單位支付應由其個人支付的費用。

中紀委還指控胡問鳴，各種瀆職：不按規定報吿個人有關事項，在幹部錄用晉升中為他人謀取利益；縱容默許家屬在私營企業掛名取酬、利用其職務影響謀取利益，違規購買住房、占用公家車，搞權色、錢色交易；違規安排下屬企業投資股票，造成國有資產重大損失風險；公權私用，在工程承攬、業務合作、資產收購等方面利用職務上的便利為他人謀取利益，並非法收受鉅額財物；徇私舞弊，濫用職權，造成國有公司資產重大損失。

中紀委國家監委指，胡問鳴嚴重違反多項中共紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、國有公司人員濫用職權犯罪，且在中共十八大後不收斂不收手，應予嚴肅處理，決定給予胡問鳴開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

資料顯示，胡問鳴出生於1957年，曾先後在中國航空工業集團、中國兵器工業集團、中國船舶工業集團、中國船舶重工集團任職，去年8月從中國船舶重工集團公司董事長、黨組書記位置上退休。他還是中共第十八屆中紀委委員。

2020年5月12日，中紀委宣布對胡問鳴進行紀律審查和監察調查。

2017年4月26日，中國大陸第一艘自製航母正式下水，同年8月，央視在介紹最新進展時披露稱，該自製航母的研製總指揮是胡問鳴，胡全程參與了中國首艘航母遼寧艦列裝工程和首艘國產航母的建造。