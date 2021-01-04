習近平發布共軍開訓動員令：確保隨時能戰

央視報導，身兼中共中央軍委主席的大陸國家主席習近平，4日簽署中央軍委2021年1號命令，向全軍發布開訓動員令。提出深化實戰實訓、深化聯戰聯訓、深化科技強訓、深化依法治訓。

習近平要求深化實戰實訓，堅持以戰領訓、以訓促戰，加強戰爭和作戰問題研究。加強實案化對抗性訓練，加強應急應戰專攻精練，加強軍事鬥爭一線練兵，推動戰訓深度耦合，實現作戰和訓練一體化，確保全時待戰、隨時能戰。

此外，要求深化科技強訓，強化科技是核心戰鬥力思想，加強現代科技特別是軍事高技術知識學習，加強新裝備新力量新領域訓練和融入作戰體系訓練。加強模擬化、網路化、對抗性手段建設，探索「科技+」、「網路+」等訓練方法，大幅提高訓練科技含量。