民調：多數港人不快樂 林鄭民望低迷

（德國之聲中文網）香港民意研究所（HKPORI）12月29日舉行香港民意研究計劃的結果發布會，公布特首及特區政府民望、民情指數、年終回顧前瞻等調查結果。報告指出，香港特首的民望再度下跌，民情指數處於極差水平，港人的快樂程度更創下1992年來的新低。

民研在12月18日至22日之間針對18歲或以上、講粵語的香港居民進行隨機抽樣電話訪問，共取得1014個成功樣本。

調查結果顯示，香港特首林鄭月娥去年的民望低落，評分為29.7分，其中44%受訪者給與她0分，其支持率僅為18%，反對率則高達69%，民望淨值為負51個百分點。

在特區政府滿意度方面，滿意率為17%，六成受訪者表示不滿意，滿意率淨值為負43個百分點，整體上接近"幾不滿"。特區政府民望則介於"幾不信任"和"一半半"之間，信任與不信任比率分別為29%和56%，信任淨值下跌8個百分點至負27。

快樂程度創歷史新低

此外，香港市民對現時政治、民生及經濟狀況的滿意度皆為負值，最新滿意淨值分別為負50、負51及負59個百分點。回顧香港2020年整體發展，受訪者的滿意比率為9%；34%預期香港整體發展來年將有所改善，39%認為會惡化，樂觀程度比去年有所回升。香港民研行政副總裁鐘劍華指出，不能只將該數據與前一年做比較，因為2019年是低谷；與歷年相比，2020年該指數屬非常低。他分析稱，香港市民覺得香港現況

"難以想象會再差落去"，所以認為未來會有所改善 。

值得注意的是，59%的受訪香港市民表示過去一年活得不快樂，只有13%感到快樂，創下1992年開展調查以來的新低。展望來年，31%預期個人發展會較去年佳，25%則預期會變差。

鐘劍華在發布會上總結道，過去一年，香港政府和北京當局未能成功重建市民的信任。他指出，疫情本身是政府爭取表現、重建公眾信任的最佳時機，但政府不斷錯失機會，新冠疫情並未為港府聲望帶來任何好處。

民研主席鍾庭耀形容，過去兩年來香港人的快樂程度"斷崖式下跌"，是民研調查28年以來最差。他指出，港人的不快樂與政治情勢、新冠疫情和經濟有關，不開心的市民是跨越黨派和政治的。

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