快訊

永和警晚間開槍！可疑黑車衝撞抵抗1人傷 往新店逃逸中

民調：多數港人不快樂 林鄭民望低迷

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）香港民意研究所（HKPORI）12月29日舉行香港民意研究計劃的結果發布會，公布特首及特區政府民望、民情指數、年終回顧前瞻等調查結果。報告指出，香港特首的民望再度下跌，民情指數處於極差水平，港人的快樂程度更創下1992年來的新低。

民研在12月18日至22日之間針對18歲或以上、講粵語的香港居民進行隨機抽樣電話訪問，共取得1014個成功樣本。

調查結果顯示，香港特首林鄭月娥去年的民望低落，評分為29.7分，其中44%受訪者給與她0分，其支持率僅為18%，反對率則高達69%，民望淨值為負51個百分點。

在特區政府滿意度方面，滿意率為17%，六成受訪者表示不滿意，滿意率淨值為負43個百分點，整體上接近"幾不滿"。特區政府民望則介於"幾不信任"和"一半半"之間，信任與不信任比率分別為29%和56%，信任淨值下跌8個百分點至負27。

快樂程度創歷史新低

此外，香港市民對現時政治、民生及經濟狀況的滿意度皆為負值，最新滿意淨值分別為負50、負51及負59個百分點。回顧香港2020年整體發展，受訪者的滿意比率為9%；34%預期香港整體發展來年將有所改善，39%認為會惡化，樂觀程度比去年有所回升。香港民研行政副總裁鐘劍華指出，不能只將該數據與前一年做比較，因為2019年是低谷；與歷年相比，2020年該指數屬非常低。他分析稱，香港市民覺得香港現況

"難以想象會再差落去"，所以認為未來會有所改善 。

值得注意的是，59%的受訪香港市民表示過去一年活得不快樂，只有13%感到快樂，創下1992年開展調查以來的新低。展望來年，31%預期個人發展會較去年佳，25%則預期會變差。

鐘劍華在發布會上總結道，過去一年，香港政府和北京當局未能成功重建市民的信任。他指出，疫情本身是政府爭取表現、重建公眾信任的最佳時機，但政府不斷錯失機會，新冠疫情並未為港府聲望帶來任何好處。

民研主席鍾庭耀形容，過去兩年來香港人的快樂程度"斷崖式下跌"，是民研調查28年以來最差。他指出，港人的不快樂與政治情勢、新冠疫情和經濟有關，不開心的市民是跨越黨派和政治的。

© 2020年 德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

共軍火箭軍成立5周年 宣傳短片公開新型飛彈畫面

2020年12月31日是共軍火箭軍成立五周年。中共軍方媒體在回顧該軍種成立五年的系列短片中公布多種新型飛彈的罕見鏡頭。有...

12港人案 家屬赴深圳尋求探視

中國深圳鹽田法院上週針對12港人案宣判後，有3名家屬今天上午赴當地尋求探望。香港保安局說，港府將適時提供求助家屬相關資訊...

民調：多數港人不快樂 林鄭民望低迷

（德國之聲中文網）香港民意研究所（HKPORI）12月29日舉行香港民意研究計劃的結果發布會，公布特首及特區政府民望、民情指數、年終回顧前瞻等調查結果。報告指出，香港特首的民望再度下跌，民情指數處於極

信用卡遭取消 許智峯批滙豐銀行：行為猶如強盜

流亡海外的前香港立法會議員許智峯昨天在臉書發文表示，他與家人所有滙豐銀行信用卡被銀行單方面、無通知下，以「商業決定」為由...

蔡英文新年講話 北京批「暴露台獨本性」

針對中華民國總統蔡英文的新年講話中有關兩岸關係與對話的內容，中國國台辦發言人朱鳳蓮作出回應，批評這個講話暴露了「民進黨當...

政治氣氛轉變 香港專業人才考慮移民大增

港區國安法施行後，許多專業人才對未來感到憂心，紛紛考慮起移民。香港醫學會會長蔡堅表示，受政治氣氛轉變影響，近年移民外國的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。