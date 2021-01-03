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共軍火箭軍成立5周年 宣傳短片公開新型飛彈畫面

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
共軍火箭軍宣傳短片披露新型飛彈畫面。從左至右分別是東風15、東風16、東風31、東風21、東風26。（八一電視截圖）
共軍火箭軍宣傳短片披露新型飛彈畫面。從左至右分別是東風15、東風16、東風31、東風21、東風26。（八一電視截圖）

2020年12月31日是共軍火箭軍成立五周年。中共軍方媒體在回顧該軍種成立五年的系列短片中公布多種新型飛彈的罕見鏡頭。有外媒稱，衛星圖像也顯示，因應台海和南海局勢，大陸火箭軍位於福建和廣東地區的基地近年來有擴大和設施提升的跡象。

中共軍方媒體「中國軍網」旗下的八一電視日前播出5個短片，稱「火箭軍建設發展踏上了強軍興軍新的征程」。短片中，火箭軍列入裝備的東風-4、東風-11、東風-15、東風-16、東風-17、東風-21、東風-26、東風-31，東風-10A、東風-100等相繼亮相。

在其中一個鏡頭中，中共軍媒更是罕見公開東風-15、東風16、東風-21、東風-26、東風-31的正視圖和俯拍圖，讓外界能夠清晰比較各個飛彈的尺寸。

共軍火箭軍目前主要裝備有能搭載核彈頭的戰略彈道飛彈、搭載常規戰鬥部的彈道飛彈和巡弋飛彈，裝備短程、中程、洲際彈道飛彈，遠程巡航飛彈等多型武器。

不過，影片並未出現火箭軍的東風-5B、東風-31AG、東風-41等大陸最新型洲際彈道飛彈。有網友評論稱，作為中國大陸的「鎮國利器」，自然重視保密。

2015年12月31日，中共軍委主席習近平授旗火箭軍，該軍種正式成立。取代了此前的中共解放軍「第二炮兵」部隊。此舉參考了蘇聯戰略火箭軍的經驗，目的是強化陸海空三位一體的立體核威懾力量。

去年12月13日，新加坡「聯合早報」援引美國「原子科學家公報」稱：「中國火箭軍三年來擴充逾三成。」 原子科學家公報去年十二月發布的報告指出，解放軍火箭軍共有40個彈道飛彈旅，比2017年增加35%，目前也仍在組建新的彈道飛彈旅。其中，有12個旅屬於東部戰區和南部戰區，這兩個戰區主要處理台海與南海事務。

彈道飛彈 火箭 中共

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