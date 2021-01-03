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港媒：3名「12港人案」家屬前往深圳接受檢疫

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
十二港人涉非法越境案受國際社會關注，日前在深圳開庭時，美英加等多國駐廣州領事人員到法院關切，希望入內旁聽。 法新社
十二港人涉非法越境案受國際社會關注，日前在深圳開庭時，美英加等多國駐廣州領事人員到法院關切，希望入內旁聽。 法新社

據官方香港電台報導，深圳「12港人案」中3名家屬，早上出發到深圳接受檢疫，待10天上訴期完結後聯絡官派律師、鹽田看守所和特區政府，尋求探視當事人。

報導指出，3人是因偷越邊境判囚7個月的李子賢和郭子麟家屬，分別是李子賢母親和大姑姐，以及郭子麟母親，在取得病毒檢測陰性報告後出發，由於家屬沒有機會決定是否上訴，預料就一審判決上訴的機會不大。

有家屬律師估計，如果當事人不上訴，判決將在本月9日生效，但只要有1人上訴，全案將進入上訴程序。

律師表示，其中8名判囚7個月的當事人，扣除羈押時間，餘下刑期不足3個月，未來肯定在看守所服刑。至於組織偷越邊境罪成的鄧棨然、喬映瑜分別判監3年和2年，律師相信，他們轉到監獄服刑後，家屬每個月可探監1次。

律師又指，疫情期間不一定以視訊方式探監，各地有不同做法，沒有統一標準。

律師 深圳 疫情

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