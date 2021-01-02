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陸三電信商強制在美下市 北京：削弱對美資本市場信心

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸商務部。圖／取自新華社
大陸商務部。圖／取自新華社

美國紐約證券交易所表示，將把中國電信、中國移動、中國聯通（香港）三家陸企從紐交所「摘牌」。大陸商務部表示，這是濫用國家安全、動用國家力量打壓陸企的做法不符合市場規則，也將嚴重削弱各方對美國資本市場的信心。

據陸媒澎湃新聞報導，大陸商務部今日表示，陸方反對美方濫用國家安全將大陸企業列入「共產黨中國軍隊公司」清單的做法，將採取必要措施，堅決維護大陸企業合法權益。

大陸商務部批評美方做法做法不符合市場規則，違背市場邏輯，不僅損害中國大陸企業的合法權益，也損害包括美國在內各國投資者的利益，將嚴重削弱各方對美國資本市場的信心。

大陸商務部稱，希望美方與陸方相向而行，共同致力於為兩國企業和投資者創造公平、穩定、可預期的營商環境，推動雙邊經貿關係早日重回正軌。

資本市場 國軍 香港

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