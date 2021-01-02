陸三電信商強制在美下市 北京：削弱對美資本市場信心
美國紐約證券交易所表示，將把中國電信、中國移動、中國聯通（香港）三家陸企從紐交所「摘牌」。大陸商務部表示，這是濫用國家安全、動用國家力量打壓陸企的做法不符合市場規則，也將嚴重削弱各方對美國資本市場的信心。
據陸媒澎湃新聞報導，大陸商務部今日表示，陸方反對美方濫用國家安全將大陸企業列入「共產黨中國軍隊公司」清單的做法，將採取必要措施，堅決維護大陸企業合法權益。
大陸商務部批評美方做法做法不符合市場規則，違背市場邏輯，不僅損害中國大陸企業的合法權益，也損害包括美國在內各國投資者的利益，將嚴重削弱各方對美國資本市場的信心。
大陸商務部稱，希望美方與陸方相向而行，共同致力於為兩國企業和投資者創造公平、穩定、可預期的營商環境，推動雙邊經貿關係早日重回正軌。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言