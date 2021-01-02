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被指防疫期間看A片！黑龍江一區委書記落馬

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
黑龍江省雞西市恒山區前書記孔令寶，是該省第一個因抗疫不力遭調查的主要官員。（取自中共中央紀委國家監委網站）
黑龍江省雞西市恒山區前書記孔令寶，是該省第一個因抗疫不力遭調查的主要官員。（取自中共中央紀委國家監委網站）

中共中央紀委國家監委網站通報，現年45歲的黑龍江省雞西市恒山區委原書記孔令寶，為黑龍江省第一個因抗疫不力被立案調查的黨政主要領導幹部。通報指出，孔令寶防疫期間睡前還在看色情影片，導致「第二天上班心不在焉、萎靡不振，嚴重影響疫情防控指揮工作。」

中共中央紀委國家監委網站1日刊登《警鐘—從得志走向沈淪黑龍江省雞西市恒山區委原書記孔令寶腐敗案剖析》指出，孔令寶34歲就被提拔為副處級，36歲升至正處級，40歲任縣（區）黨政正職，但44歲就落馬。

2020年2月，孔令寶因發表不當言論，被免去書記職務，雞西市紀委監委對孔令寶立案調查。2020年11月19日，孔令寶因犯受賄罪被判處有期徒刑10年6個月，並處罰金人民幣60萬元，追繳受賄所得上交國庫。

中共中央紀委國家監委網站這篇文章列出的孔令寶各項「罪行」，當中包括「抗疫不力」。文章稱，疫情暴發後，2020年1月22日，分管衛生工作的副區長向孔令寶緊急匯報恒山區疫情防控工作存在的問題，請示孔令寶迅速調配人力、物資，採取有力措施做好充足準備。

但孔令寶聽了之後說，「我看疫情沒啥事，不要整得全區人心惶惶的」；「我看天塌不下來。我老婆孩子都在哈爾濱等我回家過年，有什麽事年後再說。」

文章表示，1月25日，黑龍江啟動疫情防控一級響應預案。孔令寶接到通知後，不情願地回到雞西。此時，孔令寶還是覺得疫情離雞西很遠。他在疫情工作會議中總結發言說：「疫情沒那麽嚴重，大家該幹啥幹啥，該休息休息。」

辦案人員還指出，在疫情防控指揮部指揮期間，孔令寶「晚上臨睡前在黃色網站充值、購買、觀看黃色視頻，滿足自己的低俗生活趣味。第二天上班心不在焉、萎靡不振，嚴重影響疫情防控指揮工作。」

中共中央紀委國家監委指稱，由於孔令寶對疫情防控工作不重視、不負責，恒山區確診病例達到24人，占全市確診病例的52.17%，成為疫情重災區。孔令寶也成為黑龍江省第一個因抗疫不力被立案調查的黨政主要領導幹部。

大陸國家衛健委新聞發言人胡強強上個月30日在國務院聯防聯控機制新聞發布會上表示，當前，大陸本土疫情呈零星散發和局部聚集性疫情交織疊加態勢，防控形勢嚴峻複雜。

胡強強說，大陸12月新增本土確診病例104例，比11月增加了76.3%。為此，國務院聯防聯控機制將於本月組織赴各地開展春節期間疫情防控專項督查，對防控措施落實不力、造成疫情擴散的情況進行通報，追究責任。

疫情 黑龍江

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