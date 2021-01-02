蔡總統元旦談兩岸關係 楊鎮浯盼疫後能磋商小三通復航

蔡英文總統在元旦演說時，特別提到，「等疫情受到有效控制時，期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解」，針對她的演說，金門縣長楊鎮浯昨天傍晚也在臉書上公開肯定蔡英文總統在兩岸關係緊張的當下，遞出了「橄欖枝」，針對民眾關心的小三通復航一事，楊鎮浯首度鬆口，希望兩岸政府有關單位，應該就疫情結束後的小三通復航一事進行磋商，讓金門鄉親能恢復正常生活步調。

針對蔡總統的一番言論，楊鎮浯昨天傍晚5點在官方臉書上特別發文呼應，他說，交流永遠是減少誤解、增進了解的第一步。甚至站在務實層面來說，兩岸之間的經貿文化互動越密切，越有利於兩岸共享和平繁榮的紅利。

楊鎮浯表示，自疫情開始之初，金門作為守護國門的第一線，在最短的時間內就喊停了兩岸小三通，而小三通停航後，對於區域觀光、經濟影響之劇烈，金門鄉親感觸最深。

楊鎮浯指出，就如同蔡總統在元旦談話所說，身為總統，2021年最重要的責任是：讓大家如常生活，並且跟著全球經濟復甦的脈動往前進。相同的，「防疫優先」是他作為地方父母官2020年最重要的任務，但在疫情獲得控制與結束後，與金門鄉親一起拚民生、拼經濟，也是他責無旁貸的工作。

他也感謝蔡英文總統能在元旦談話願意放下歧見，做出「兩岸逐步恢復正常有序交流」的承諾。楊鎮浯也在臉書表示，要替金門鄉親具體向蔡總統建議，兩岸政府有關單位亦應該就疫情結束後的小三通復航一事進行磋商，讓金門縣的鄉親朋友也能逐步有序的恢復正常生活步調。