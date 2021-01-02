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國台辦回應 回到九二共識

經濟日報 / 記者呂佳蓉／台北報導
蔡英文總統元旦文告的兩岸談話，國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，內容幾乎是去年雙十國慶談話的「複製貼上」。記者林澔一／攝影
蔡英文總統元旦文告的兩岸談話，國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，內容幾乎是去年雙十國慶談話的「複製貼上」。記者林澔一／攝影

蔡英文總統元旦談話重申推動兩岸對話的立場，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨（1）日晚間以「答記者問」形式回應稱，「奉勸民進黨政府不要再玩弄欺世惑眾的把戲」，並稱，只有回到「九二共識」的政治基礎，兩岸關係才能改善，「捨此別無它路」。

對於蔡總統元旦談話，朱鳳蓮表示，造成當前兩岸關係緊張動盪的根源，是「民進黨政府拒不承認體現一個中國原則的九二共識，加緊與外部勢力勾連，不斷進行謀獨挑釁」。她強調，「台灣是中國的一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的」。

朱鳳蓮重申，「九二共識」是兩岸對話的政治基礎。2008年至2016年兩岸雙方保持溝通對話，推動兩岸關係和平發展的關鍵就是雙方均堅持體現一個中國原則的「九二共識」這一政治基礎。

九二共識 兩岸關係

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