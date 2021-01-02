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張志軍：誠意推動兩岸和平

經濟日報 / 記者呂佳蓉／綜合報導

大陸國台辦主任劉結一昨（1）日發布2021年新年賀詞，他在致詞中嚴厲批評外部勢力與台獨，並要台灣民眾看清歷史與時代大勢，堅決反對台獨，不當外部勢力操作的旗子。海協會會長張志軍也發布新年賀詞，不過語調和緩，稱大陸有推動兩岸關係和平發展、融合發展的殷殷誠意。

大陸國台辦網站昨日刊登兩人的新年賀詞，兩人均在賀詞中均說，2020年是兩岸關係極不平凡的一年，疫情關係、兩岸對立僵局難解等均是原因，在展望兩岸關係時都強調著「推進祖國統一進程」、「無法逆轉兩岸統一的歷史潮流」。

劉結一在賀詞中嚴厲批評外部勢力，形容外部勢力瘋狂利用台灣問題給兩岸中國人製造麻煩，民進黨政府勾連外部勢力，挾洋自重，謀獨挑釁言行不斷升級。

劉結一稱，這些行徑是危害台海和平穩定的禍根，損害中華民族根本利益和兩岸同胞切身利益，與廣大台胞的福祉背道而馳，重申台獨是絕路，只會給台灣帶來深重禍害。

張志軍則細數這一年迎來台灣光復75周年；紀念「反分裂國家法」制定15周年，展現了堅定捍衛國家主權和領土完整的堅強意志；以及紀念兩岸領導人歷史性會晤五周年，通過回顧這兩岸關係發展史上具有里程碑意義的重大事件，彰顯在「九二共識」基礎上兩岸關係和平發展能夠達到的歷史高度與水準。

劉結一 台獨

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