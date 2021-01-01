國台辦新年賀詞提促統 陸委會：盼對岸理性務實

大陸國台辦網站今刊登國台辦主任劉結一與海協會會長張志軍的新年賀詞，兩人在賀詞中都提及促統。陸委會對此回應，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，反對「一國兩制」，盼對岸理性務實看待事實。

劉結一在新年賀詞中批評外部勢力與台獨；張志軍則稱，大陸有推動兩岸關係和平發展、融合發展的殷殷誠意。在展望兩岸關係時，兩人都強調「推進祖國統一進程」、「無法逆轉兩岸統一的歷史潮流」。

陸委會今日晚間表示，已注意到北京當局近日一再宣傳其單方期待的對台政治主張，同時仍不斷以軍事外交威嚇打壓及社會滲透分化，刻意製造兩岸對立。

陸委會強調，中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，台灣民眾堅決反對非和平、非民主的作為，更已明確拒絕中共的「一國兩制」，希望對岸理性務實看待此一事實。

陸委會指出，蔡總統今天元旦談話也再次重申，如果北京當局願改善兩岸關係，在對等尊嚴原則下，可促成有意義的對話；也提出等疫情受到有效控制時，期待雙方人民逐步恢復正常有序交流、增進理解等。

面對未來情勢發展，陸委會稱，將持續依循蔡總統的戰略指導方針處理兩岸事務；也呼籲對岸屏棄強加於人的政治障礙、減少誤判，真正促進台海區域穩定。