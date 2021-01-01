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元旦文告／遞橄欖枝 蔡總統：若北京有心化解對立 願促成對話
蔡英文總統今天在總統府發表元旦文告。談及兩岸關係，蔡總統表示，面對兩岸關係不會冒進，也會堅守原則；只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，我方願意共同促成有意義的對話。
蔡總統說，世界的局勢正在變化，身為總統必須更加謹慎，在複雜多變的國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局，因此必須把眼光放遠，行動上步步為營，因為國家未來發展，還有更多的挑戰需要克服；從全球戰略的角度來看，台灣的地位越發重要，兩岸關係的穩定，現在已經不只是台海兩岸關注的議題，更是攸關印太區域穩定的議題，而且已經是全球焦點。
蔡總統指出，過去一年，對岸軍機、軍艦在台灣周遭頻繁活動，不僅衝擊兩岸關係，更是對印太地區和平穩定的現狀，造成威脅；但政府在兩岸關係上不會冒進。
蔡總統表示，等疫情受到有效控制時，也期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。蔡說，處理兩岸事務，一貫原則就是共同討論、找出方法、務實解決問題。
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