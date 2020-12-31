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中歐達成投資協定 陸駐歐盟使團團長：非地緣政治工具

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中歐領導人共同宣布，完成中歐投資協定談判。圖／取自新華社
中歐領導人共同宣布，完成中歐投資協定談判。圖／取自新華社

針對中歐達成投資協定，中國駐歐盟使團團長張明表示，這份協定是中歐之間的雙邊經貿協議，不是地緣政治工具，不針對也不影響第三方合法權益。

據陸媒澎湃新聞報導，張明30日接受外媒訪問時表示，中歐完成投資協定談判的時間是由談判進程決定的，與外部因素並無關聯。

對於在美國拜登政府上台前夕，完成該協定談判，是否會影響歐美跨大西洋合作？張明稱，作為世界兩大力量、兩大市場和兩大文明，中歐關係具有獨立價值，不應隸屬於任何大國關係。

張明表示，中歐是全面戰略夥伴，達成一份投資協定在情理之中，也是獨立自主應有之意。在新冠疫情陰霾之下，雙方克服重重困難達成協定，彰顯了自由貿易和互利合作的強大魅力。

他強調，中歐投資協定是互利共贏的，不僅有利於中歐雙方，也有利於世界經濟復甦增長，符合各方利益和經濟全球化潮流。這份協定是中歐之間的雙邊經貿協議，不是地緣政治工具，不針對也不影響第三方合法權益。大陸的大門始終向世界各國敞開，願與所有各方發展更緊密的經貿關係。

張明強調，目前協定文本還未正式對外公布。下一步，雙方將開展文本審核等工作，力爭推動協定早日簽署。

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