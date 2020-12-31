黎智英遭即時還押 陸委會：遺憾

香港終審法院今天批准律政司上訴，壹傳媒集團創辦人黎智英即時還押。陸委會今日表示，對於中共及港府政治追殺民主人士，做法令人完全無法苟同，而此案受到國際與台灣的高度矚目，對結果感到遺憾。

黎智英因涉嫌觸犯港版國安法被起訴，早前獲高等法院批准保釋。港府對此不滿，並向終審法院提出上訴許可，終院今日以涉及重大公眾利益爭議為由，批准港府上訴。

陸委會今日表示，對於中共及港府政治追殺民主人士，意圖清除異議人士，其作法令人完全無法苟同，我方及國際社會對此表達強烈譴責，倘相關方面一再變本加厲、逆行倒施，不僅傷害香港的民主自由，也將使香港走向衰敗的煉獄。

至於多個民間團體今早在立法院聲援12名港人偷渡來台一案，盼我方政府升級援港政策。陸委會發言人邱垂正在例行記者會上表示，現行港澳條例18條及其相關許可辦法已有規範，相關機關也依據人道原則與相關法規積極妥處。

邱垂正表示，政府持續精進有關港人來台居留定居的制度與法規，希望因應香港實際情況，透過制度性機制與力量，給予港人最實際的支持與協助。因應香港情勢，將持續密住港版國安法實施的情形。

邱垂正說，政府會加強台港澳人士聯繫互動，展現對於港澳居民的人道關懷，並持續盤點相關政策與法規，以兼顧國家安全與政府挺港的政策。