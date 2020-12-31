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周庭升級甲級犯人 轉往大欖女懲教所服刑

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
前香港眾志成員周庭。圖／取自路透社
前香港眾志成員周庭。圖／取自路透社

消息指出，前香港眾志成員周庭因涉反送中運動被判10個月入獄後，近日被「升級」為甲級犯人，並已轉往屬高度設防級別的大欖女懲教所繼續服刑。對此消息，懲戒署則拒絕評論。

據港媒報導，周庭在9日申請保釋被拒，現於羅湖懲教所服刑。一名退休的懲教官員向港媒香港01透露，周庭是在今日轉至甲級犯人倉，估計署方認為周庭入獄後，透過探訪方式宣傳獄內生活，間接吸引了其他在獄中的追隨者，擔心他會凝聚勢力。為了減低周庭的影響力，以及考量到保安問題，將周庭的「保安級別」升為甲級，以方便管理。

香港南區區議員袁嘉蔚今日也證實，周庭已被「升級」為甲級犯人，已轉往屬高度設防級別的大欖女懲教所繼續服刑。

懲教署回覆查詢則稱，不會對個別案件作出評論。

周庭 香港 教官

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