聽新聞
test
0:00 / 0:00
美軍2驅逐艦航經台海 陸外交部：隨時應對威脅挑釁
美軍飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain）與魏柏號（USS Curtis Wilbur） 今天上午由南向北航經台灣海峽。大陸外交部今日表示堅決反對，並稱陸方將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。
這是美國軍艦今年第13度通過台灣海峽。大陸國防部今日也表示，美艦「炫耀武力，挑釁攪局」，危害台海地區和平穩定。中國人民解放軍組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。
大陸外交部發言人汪文斌今日說，陸方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況。美艦近來多次在台灣海峽炫耀武力、挑釁攪局，向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重危害台海地區的和平穩定，「我們對此表示堅決反對」。
他表示，陸方將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。「敦促美方為地區和平與穩定發揮建設性作用，而不是相反。」
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言