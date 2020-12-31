美軍2驅逐艦航經台海 陸外交部：隨時應對威脅挑釁

美軍飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain）與魏柏號（USS Curtis Wilbur） 今天上午由南向北航經台灣海峽。大陸外交部今日表示堅決反對，並稱陸方將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁。

這是美國軍艦今年第13度通過台灣海峽。大陸國防部今日也表示，美艦「炫耀武力，挑釁攪局」，危害台海地區和平穩定。中國人民解放軍組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視。

大陸外交部發言人汪文斌今日說，陸方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況。美艦近來多次在台灣海峽炫耀武力、挑釁攪局，向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重危害台海地區的和平穩定，「我們對此表示堅決反對」。

他表示，陸方將繼續時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。「敦促美方為地區和平與穩定發揮建設性作用，而不是相反。」