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陸政協新年茶話 習近平：堅持一中原則與九二共識

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
去年大陸全國政協舉辦新年茶話會，中共總書記習近平發表講話。圖／取自新華社
去年大陸全國政協舉辦新年茶話會，中共總書記習近平發表講話。圖／取自新華社

大陸全國政協今日上午舉辦新年茶話會，中共總書記習近平在會上發表談話。習近平表示，今年堅持以「一國兩制」方針，促進港澳經濟發展與社會穩定；堅持堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決維護台海和平穩定。

據新華社報導，習近平表示，將在即將到來的2021年，慶祝中共建黨百年，制定與實施「十四五」規劃，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。

他稱，2020年面對錯綜復雜的國際國內形勢，取得疫情防控重大成果，戰勝洪澇災害，實現經濟增長由負轉正，完成脫貧攻堅目標任務、「十三五」時期目標任務，重大科技項目、工程建設，全面建成小康社會取得成果，讓「中華民族偉大復興向前邁出了新的一大步」。

他說，今年大陸繼續堅定不移推進改革開放，中央深改委部署的50個重點改革任務和其他75個改革任務基本完成，中央和國家機關有關部門完成143個改革任務，各方面推出268個改革方案。中共十八屆三中全會召開7年多來，各方面共推出2485個改革方案，中共十八屆三中全會提出的改革目標任務總體如期完成。

他強調，大陸秉持人類命運共同體理念，頂住單邊主義、保護主義、霸權主義逆流，推進中國特色大國外交，推動並參與國際抗疫合作，為全球抗擊新冠肺炎病魔、促進和平與發展作出了積極貢獻。

中共 習近平

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