香港新增68新冠肺炎確診 累計8847例

香港今天新增68例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診，包括6例境外移入及62例本土病例；本土病例當中，有18例感染源頭不明。截至目前，香港累計確診已達8847例。

另外，一名感染源頭不明的77歲男性患者今天病逝，香港累計死亡病例已達148例。

綜合香港電台、明報新聞網等港媒報導，香港衛生部門下午舉行記者會，做上述通報。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，大部分本土病例都來自家庭群聚感染，部分涉及大家庭於冬至或聖誕長假期一起吃飯，感染鏈往往涉及10多例，甚至20多例。

此外，香港醫院院內群聚感染風險再度升高。

報導提到，屯門醫院一名病人服務助理病毒核酸檢測一採陽性，這名服務助理於11月底曾在隔離病房工作，有穿防護裝備，12月29日到普通內科病房工作，曾協助6名病人餵食，這些人將會被列為密切接觸者。

這名服務助理還曾與4名護士及3名服務助理，一起吃飯或清潔洗手間，皆未佩戴口罩，這些人員則需要隔離檢疫。