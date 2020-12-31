快訊

跨年夜北車被擠爆！國5南下湧車潮 估塞到深夜24時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

展望明年兩岸關係 陸委會籲對岸放棄政治框架

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上回顧與展望兩岸關係。他強調，對岸應要放棄強加於人的政治框架，正視兩岸現實，理性思考蔡總統提出的「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動關鍵基礎。

昨日國台辦在展望明年兩岸關係時，表示大陸的對台工作將繼續堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對台獨，推動兩岸關係和平、融合發展，共推「祖國統一進程」。同時，也批評，今年台灣對兩岸人員往來交流設下很多人為障礙，甚至比新冠疫情影響更大。

邱垂正在今年最後一場的陸委會例行記者會上表示，2020年對台灣民眾及全世界而言，充滿挑戰與考驗。台灣完成總統大選，台灣全國人民配合各項政策，全力抗疫保護家園。政府並致力於參與國際防疫合作，同時堅守立場，維護台海穩定，保障兩岸人民權益，捍衛台灣自由民主。這樣的成績受到國際社會支持與肯定，與國內民意肯定。

展望新的一年，邱垂正說，我方仍持續關注情勢變化，盡最大努力維護兩岸和平。同時呼籲對岸，要放棄強加於人的政治框架，正視兩岸現實，理性思考蔡總統提出的八字箴言的兩岸互動關鍵基礎。本於尊重與善意理解的態度，與我方共謀探討和平相處之道，回到兩岸良性互動正軌。

對於對岸批評兩岸人員往來，他說，大陸以「一中原則」作為兩岸互動往來的政治前提，因台灣不接受其片面主張，這段期間對岸已單方中斷兩岸既有的聯繫機制，阻礙陸客、陸生來台等相關交流，並假借國安名義，任意拘捕我方人士。持續在外交、軍事對我打壓，刻意製造兩岸對立。

邱垂正認為，北京當局對兩岸互動設置政治障礙，破壞兩岸正常交流，國台辦說法是顛倒是非，不負責任。此外，他也說，今天要藉這個時機，向國人與大陸民眾傳遞新年問候，防疫不能鬆懈，一切平安順利。

邱垂正 國台辦 陸委會

延伸閱讀

陸書出版送審 陸委會：有法必依

陸書在台出版需送審！陸委會：因應大陸統戰 有法必依

陸委會證實：向華強向移民署提出「依親居留」申請

陸委會副主委邱垂正 暫代台港策進會董座

相關新聞

律政司提上訴許可申請獲批 黎智英遭還押

香港終審法院31日上午開庭審理律政司提出對壹傳媒創辦人黎智英獲批保釋的上訴申請許可，終審法院3位法官批出上訴許可，黎智英...

29名台灣電信詐騙嫌疑犯 遭大陸重判4年半至14年

據北京市高級人民法院微信公眾號消息，北京市第一中級人民法院31日對郭政瑝等29名台灣電信詐騙嫌疑犯進行宣判，法院認定這2...

終院批准港府上訴 明年2月1日審理黎智英保釋

香港壹傳媒集團創辦人黎智英涉嫌觸犯港區國安法被起訴，他早前獲高等法院批准保釋，港府不滿，向終審法院提出上訴許可，終院下午...

29名台灣詐騙犯在陸遭判刑 陸委會：司法權益應予保障

今日北京市第一中級人民法院對先前自西班牙押解到中國大陸，被控電信詐騙的台灣民眾郭政瑝等29人宣判有罪。陸委會對此表示，大...

展望明年兩岸關係 陸委會籲對岸放棄政治框架

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上回顧與展望兩岸關係。他強調，對岸應要放棄強加於人的政治框架，正視兩岸現實，理性思考蔡總統...

29名台灣人涉電信詐騙案 被北京法院判刑

因涉及電信詐騙、由西班牙押解到大陸的29名台灣人，31日在北京市第一中級人民法院被裁定詐騙罪成立，分別判處4年半至14年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。