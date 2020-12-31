展望明年兩岸關係 陸委會籲對岸放棄政治框架

陸委會發言人邱垂正在例行記者會上回顧與展望兩岸關係。他強調，對岸應要放棄強加於人的政治框架，正視兩岸現實，理性思考蔡總統提出的「和平、對等、民主、對話」的兩岸互動關鍵基礎。

昨日國台辦在展望明年兩岸關係時，表示大陸的對台工作將繼續堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決反對台獨，推動兩岸關係和平、融合發展，共推「祖國統一進程」。同時，也批評，今年台灣對兩岸人員往來交流設下很多人為障礙，甚至比新冠疫情影響更大。

邱垂正在今年最後一場的陸委會例行記者會上表示，2020年對台灣民眾及全世界而言，充滿挑戰與考驗。台灣完成總統大選，台灣全國人民配合各項政策，全力抗疫保護家園。政府並致力於參與國際防疫合作，同時堅守立場，維護台海穩定，保障兩岸人民權益，捍衛台灣自由民主。這樣的成績受到國際社會支持與肯定，與國內民意肯定。

展望新的一年，邱垂正說，我方仍持續關注情勢變化，盡最大努力維護兩岸和平。同時呼籲對岸，要放棄強加於人的政治框架，正視兩岸現實，理性思考蔡總統提出的八字箴言的兩岸互動關鍵基礎。本於尊重與善意理解的態度，與我方共謀探討和平相處之道，回到兩岸良性互動正軌。

對於對岸批評兩岸人員往來，他說，大陸以「一中原則」作為兩岸互動往來的政治前提，因台灣不接受其片面主張，這段期間對岸已單方中斷兩岸既有的聯繫機制，阻礙陸客、陸生來台等相關交流，並假借國安名義，任意拘捕我方人士。持續在外交、軍事對我打壓，刻意製造兩岸對立。

邱垂正認為，北京當局對兩岸互動設置政治障礙，破壞兩岸正常交流，國台辦說法是顛倒是非，不負責任。此外，他也說，今天要藉這個時機，向國人與大陸民眾傳遞新年問候，防疫不能鬆懈，一切平安順利。