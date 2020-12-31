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律政司提上訴許可申請獲批 黎智英遭還押

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律政司提上訴許可申請獲批 黎智英遭還押

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
壹傳媒創辦人黎智英31日上午扺達終審法院。美聯社
壹傳媒創辦人黎智英31日上午扺達終審法院。美聯社

香港終審法院31日上午開庭審理律政司提出對壹傳媒創辦人黎智英獲批保釋的上訴申請許可，終審法院3位法官批出上訴許可，黎智英遭還押至明年2月初再訊。

黎智英以及代表他的資深大律師鄧樂勤，於9時半扺達終審法院。

綜合港媒報導，高等法院法官李運騰上周批准涉嫌違反《港區國安法》的黎智英以港幣現金1,000萬元和多項嚴苛條件保釋，並駁回律政司透過高院上訴至終審法院的申請。

律政司主張，本案涉及《香港國安法》，在考慮是否批准保釋時，應給予「國家安全」問題更多考慮，國安法第42條列明，除非法官有充足理由相信他不會繼續實施危害國家安全犯罪，否則不得准予保釋。律政司認為，此定義有別於一般刑事訴訟程序條例有關保釋決定的考慮。

律政司認為，在《香港國安法》案件中，被告的保釋條件，不應作為考慮是否准予保釋的因素。國安法中，也沒有「無罪假定」的字眼。律政司要求法庭在上終院頒布上訴裁決前，將黎智英再度還押。

鄧樂勤則表示，法庭唯一要考慮的是批准保釋是否符合國安法原意，他並不認同律政司一方所講，決定是否批准涉嫌觸犯國安法被告的保釋申請時，不應考慮其保釋條件。

律政司則是直接申請上訴至終審法院，由首席法官馬道立、下任首席法官張舉能和常任法官李義等3名法官審理。特區行政長官辦公室日前也證實，馬道立、李義和張舉能都是行政長官按國安法指定的法官。

國安法 黎智英 香港

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