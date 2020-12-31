29名台灣電信詐騙嫌疑犯 遭大陸重判4年半至14年

據北京市高級人民法院微信公眾號消息，北京市第一中級人民法院31日對郭政瑝等29名台灣電信詐騙嫌疑犯進行宣判，法院認定這29人均構成詐騙罪，依法分別判處有期徒刑14年至4年6個月，並處罰金等。

據悉，這些台籍電信詐騙嫌犯是在2019年6月，被從西班牙押解至中國大陸。

北京市第一中級人民法院稱，郭政瑝糾集吳岱樺、蔡君緯等人，於2016年6月至12月在西班牙組建詐騙犯罪集團，利用電信網絡技術手段對生活在大陸、香港的中國居民進行語音群呼，冒充大陸出入境管理局、公安局及檢察院工作人員等身分，虛構被害人因個人信息洩漏而涉嫌犯罪等事實，以需要接受審查、資產保全等為名，先後騙取14名被害人錢款共計人民幣617萬餘元（約新台幣2,650萬元）。

北京市第一中級人民法院指出，郭政瑝等人夥同他人，先後出境參加電信詐騙犯罪集團，在境外利用電信網絡技術手段，冒充大陸司法機關工作人員，通過虛構被害人個人信息泄露、涉嫌違法犯罪、需配合清查資金等事實，誘使被害人按照被告人的要求進行轉帳或匯款，詐騙被害人錢財，其行為均已構成詐騙罪，且詐騙數額特別巨大，依法均應予懲處。

通報稱，郭政瑝等人為共同實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團；冒充大陸司法機關工作人員在境外實施電信網絡詐騙，且具有詐騙老年人、在校學生財物的情節，酌情應予從重處罰。

但因郭政瑝等人自願認罪、認罰，依法可予以從寬處理。據此，北京第一中級人民法院依法作出前述述判決。北京市第一中級人民法院並表示，在案件審理過程中，法院依法充分保障了郭政瑝等被告人的各項訴訟權利。