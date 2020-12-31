美艦再通過台灣海峽 陸國防部：隨時應對一切挑釁

針對美軍2艘驅逐艦今天上午由南海航經台灣海峽，大陸國防部表示，解放軍組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視，將隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

我國防部上午發布新聞稿表示，美軍2艘驅逐艦上午由南海航經台灣海峽後，繼續向北航行。

國防部指出，美艦航經台灣海峽為執行一般航行任務，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握周邊海、空域艦、機相關動態與應處，狀況正常。

大陸國防部隨後也發布新聞稿稱，美軍飛彈驅逐艦馬侃號（USS John S. McCain）與魏柏號（USS CurtisWilbur）以雙艦編隊方式穿航台灣海峽，這是美艦繼本月18日後再次穿航台灣海峽，「炫耀武力，挑釁攪局」。

新聞稿表示，「美艦行徑對『台獨』勢力傳遞錯誤信號，嚴重危害台海地區和平穩定，我們對此表示堅決反對。中國人民解放軍時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

路透社報導，美國海軍表示：「這兩艘驅逐艦航經台灣海峽是展現美國對自由與開放印太地區的承諾。美軍將持續在國際法允許之處執行飛行、航行及其他任務。」