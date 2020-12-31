港人潛逃台灣被判刑 政法委文章指司法不「看人下菜」

中共中央政法委員會的政務新媒體平台「長安劍」，針對12名偷渡被捕港人當中10人在深圳獲判刑發表評論，指大陸司法從不「看人下菜」，法律面前人人平等，該寬則寬，當嚴則嚴。

文章稱，12名港人偷渡進入廣東省管轄海域後被深圳海警抓獲，自然應當依照《刑法》等法律法規，接受大陸司法機關的懲處。司法機關依法偵查、起訴、審理，充分保障他們應有的權利，經過公開審判對他們定罪量刑，既符合一國兩制的原則，也是法治社會的應有之義。

文章認為，蔑視法律、破壞法治的那一套肆意妄為，在大陸絕對行不通。大陸法治向來寬嚴相濟、罰當其罪。12名港人無論曾在香港有什麼「案底」，受大陸管轄的是妨害邊境管理的罪行，雖罪不可恕，但具有認罪悔罪等法定情節，同樣能被從寬處理。

文章稱，大陸司法從不「看人下菜」，法律面前人人平等，該寬則寬，當嚴則嚴。大陸法治向來既講規範化、也講人性化。對於未成年人犯罪，教育為主、懲罰為輔的原則貫穿大陸司法實踐的始終，通報運用化名、聽證不公開進行、酌定不起訴等等具體入微的製度設計，都是為了能夠最大限度的保護未成年人權益，讓孩子能擁有更多的機會改過自新，步入正途。

文章批評，美英等國一些政客對大陸司法指手畫腳，頻繁說三道四，美國駐華大使館甚至公然干涉大陸司法主權，無理要求大陸政府立即釋放12名港人。偷渡犯罪是國際公認的罪行，英美等國一邊自己嚴厲打擊偷渡犯罪，一邊又要大陸對偷渡客網開一面，這不是雙重標準是什麼。

文章重申，香港事務完全是中國大陸的內政，任何外部勢力都無權干涉。一些國家小題大做肆意玩弄「香港話題」，甚至直接插手並在香港挑唆顛覆活動，把盲目的青少年當成實現自己「野望」的砲灰，將社會變成充滿「黑暴」的無序叢林，將香港當成搞亂中國大陸的「橋頭堡」，企圖阻止中國和平崛起。