台胞返鄉包機 陸：需台灣配合

春節將至，針對台商返台包機進展，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，大陸將統籌考慮疫情防控和台胞返鄉需求，盡最大努力為台商台胞返鄉過年提供積極保障，「但解決這個問題，也需要台灣方面的配合」。

據人民網消息，國台辦30日例行記者會，朱鳳蓮對台胞返鄉需求作如上表示。

近日大陸航空公司要求旅客自台灣進入大陸所持的核酸檢測報告不得出現「武漢肺炎」字樣，否則將被視為無效，對於民進黨政府至今仍然使用該名稱，朱鳳連稱，今年2月，世界衛生組織就宣布將新型冠狀病毒引發的肺炎正式命名為COVID-19。病毒的名稱是不能帶有地域、動物、個人或某一個群體的名稱。

朱鳳蓮表示，民進黨政府無視世衛組織的正式命名以及關於疾病、病毒的命名規範，蓄意使用汙名化稱謂，用心卑劣，「我們一直堅決反對」。

對於大陸擬將制定「國家統一法」，朱鳳蓮僅回，國家統一是大勢所趨，必然實現，我們將堅決遏制「台獨」分裂活動，推進兩岸關係和平發展和國家統一。

對於台灣將進口萊豬一事，朱鳳蓮說，民進黨在上台之前強烈反對進口萊牛，在上台之後卻專斷開放進口萊豬，她批評這是典型的「髮夾彎」，說明民進黨關注的只是一黨之私，並不真正關心台灣民眾的切身利益。

美國總統川普簽署一份包含涉及台灣的「2021財年綜合撥款法案」，朱鳳蓮說，台灣問題是中國內政，美國無權干涉。大陸堅決反對美方通過包含涉台內容法案。民進黨當局甘當棋子、企圖「倚美謀獨」，註定失敗。