習近平與歐盟視訊會晤 將敲定中歐投資協議

央視網報導，大陸國家主席習近平今（30日）晚在北京與德國總理梅克爾、法國總統馬克宏、歐洲理事會主席米歇兒、歐盟委員會主席馮德賴恩舉行視訊會晤。據外電報導，歐中投資協議即將敲定，據歐盟執委會的文件表示，中國將開放新能源汽車、雲端運算等歐企進入市場。

德國之聲引用一份歐盟執委會提供給歐洲議會的文件指出，這份「歐中全面投資協定」（EU-China Comprehensive Agreement on Investment），將消除新能源汽車、雲端運算、金融和健康等領域歐盟企業在中國遇到的投資壁壘問題。

歐盟官員29日表示，中國在市場開放、公平競爭和永續發展3點作出「可觀的承諾」，歐盟主談代表因此建議與中國簽署投資協定，預計30日歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等高層將與大陸國家主席習近平會談後正式對外宣布。

投資協定還需經歐洲議會批准，等正式生效還需要好幾個月的時間。