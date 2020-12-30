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龐培歐聲援公民記者張展 陸批干涉中國內政

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
被捕的獨立記者張展。圖／法新社
被捕的獨立記者張展。圖／法新社

針對美國國務卿龐培歐發表聲明，表示陸方瀆職行為使本可控制住的疫情演變為全球大流行，並批評大陸政府令公民噤聲。大陸外交部發言人汪文斌回應，龐培歐言論粗暴干涉中國內政和中國司法主權，不僅充滿偏見，且虛偽透頂。

中國公民記者張展因報導新冠肺炎疫情遭判刑4年，龐培歐批評，外界再次認知到中共不擇手段噤聲異議人士，美方強烈譴責北京作為，並要求立即無條件釋放張展。

他並說，中共從一開始就限制並操控疫情資訊，殘酷地將醫師李文亮、中國律師陳秋實及武漢市民方斌等勇敢說真話人士噤聲。因為中共嚴重瀆職，世界才必須仰賴來自張展等公民記者之未受當局審查報導，以了解武漢真實情況。

據澎湃新聞報導，汪文斌在今日的例行記者會上辯護，稱新冠肺炎疫情發生以來，大陸政府本著公開、透明、負責任態度，堅持人民至上，生命至上，採取了最全面、最嚴格、最徹底的疫情防控措施，率先控制住疫情，毫無保留地與國際社會及時分享防控和診療經驗，既有力維護了中國人民的身體健康和生命安全，也為國際社會抗擊疫情爭取了時間。

汪文斌說，陸方防疫成效得到中國人民的衷心擁護，也得到許多國家和國際組織的充分肯定。他並回應，奉勸美國政客把時間和精力花在本國抗疫工作上，停止對中國的污蔑抹黑。

疫情 新冠肺炎 龐培歐

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