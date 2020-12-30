美拋售駐港總領事館暫告失敗 陸：依對等原則處理

今年9月得標美國駐港總領事館香港物業的恒隆地產30日表示，交易並未按原定時間於30日中午前完成，因公司接獲港府通知，該物業出售涉及中美外交事務，應根據適用的外交規範處理。大陸外交部發言人汪文斌表示，鑒於美方對外國駐美國使領館房地產管理規定，根據對等原則，也必須相應提前向陸方提出書面申請。

據路透報導，恒隆地產在港交所發布公告稱，公司21日收到土地註冊處發出的函件，其中指明美國駐港總領事館不是一般商業主體，而該物業不是普通房產；該物業的出售涉及大陸及美國兩國間的外交事務，不是一般商業行為。

汪文斌在今日的大陸外交部例行記者會上表示，鑒於美方對外國駐美國使領館房地產管理規定，根據對等原則，陸方要求美駐華使領館，包括駐香港總領館，在租賃、購置、出售或以其他任何方式獲得或處置房地產，以及實施館舍新建、改建、擴建、修繕等工程時，也必須相應提前向中方提出書面申請，並提供詳細資訊。

汪文斌最後指，在得到陸方書面答覆同意後，方可辦理有關的手續。