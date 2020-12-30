聽新聞
test
0:00 / 0:00
美拋售駐港總領事館暫告失敗 陸：依對等原則處理
今年9月得標美國駐港總領事館香港物業的恒隆地產30日表示，交易並未按原定時間於30日中午前完成，因公司接獲港府通知，該物業出售涉及中美外交事務，應根據適用的外交規範處理。大陸外交部發言人汪文斌表示，鑒於美方對外國駐美國使領館房地產管理規定，根據對等原則，也必須相應提前向陸方提出書面申請。
據路透報導，恒隆地產在港交所發布公告稱，公司21日收到土地註冊處發出的函件，其中指明美國駐港總領事館不是一般商業主體，而該物業不是普通房產；該物業的出售涉及大陸及美國兩國間的外交事務，不是一般商業行為。
汪文斌在今日的大陸外交部例行記者會上表示，鑒於美方對外國駐美國使領館房地產管理規定，根據對等原則，陸方要求美駐華使領館，包括駐香港總領館，在租賃、購置、出售或以其他任何方式獲得或處置房地產，以及實施館舍新建、改建、擴建、修繕等工程時，也必須相應提前向中方提出書面申請，並提供詳細資訊。
汪文斌最後指，在得到陸方書面答覆同意後，方可辦理有關的手續。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言