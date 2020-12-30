港府出手干預 美拋售駐港總領事館暫告失敗

今年9月得標美國駐港總領事館香港物業的恒隆地產30日表示，交易並未按原定時間於30日中午前完成，因公司接獲港府通知，該物業出售涉及大陸與美國的外交事務，應根據適用的外交規範處理。

路透報導，恒隆地產在港交所發布公告稱，公司21日收到土地註冊處發出的函件，其中指明美國駐港總領事館不是一般商業主體，而該物業不是普通房產；該物業的出售涉及大陸及美國兩國間的外交事務，不是一般商業行為。

函件並稱，大陸中央政府已告知香港特區政府，倘若美國駐港總領事館有意以任何方式獲得或處置任何位於香港特區的房地產，應提前60天經外交部駐港特派員公署向大陸政府提出申請，在取得大陸官方書面答覆同意後，方可辦理有關手續。

由於港府土地註冊處並未收到任何文件，證明美國政府就出售該物業已遵從該等外交義務。

恒隆地產表示，已於24日透過法律顧問通知美國，要求美國提供相關證明及轉讓契。直到29日，美國透過其法律顧問提出對於遵從該外交義務的必要性之異議，並沒有按照該要求信的請求提供證明。

美方在信中表示，已遵從相關的義務及責任；其次，與出售該物業相關的外交義務屬於主權之間的事宜，並不影響該物業的業權；再者，土地註冊處無權不為該物業進行註冊。

但美方接受該物業「不是普通房產」及該交易「不是一般商業行為」，因此該物業的出售「涉及外交事務並應根據適用的外交規範處理」。

恒隆地產表示，正在評估及向法律顧問了解有關該交易可作出的適當行動，包括研究延長完成時間的可能性。

恒隆地產於9月出手，以接近市場預期範圍下限的港幣25.66億元，得標位於港島南區壽臣山項目，當地曾是美國駐港領事館宿舍，並持有超過70年。