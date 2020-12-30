新冠疫情再起 瀋陽宣布：全面進入戰時狀態

遼寧省瀋陽市29日又新增2例本土新冠肺炎確診病例和1例本土無症狀感染者，瀋陽市人民政府副秘書長趙繼凱30日下午宣布，為有效應對當前嚴峻複雜的疫情形勢，瀋陽市立即啟動應急響應，全面進入「戰時狀態」，將全方位排查風險人員，堅決防止疫情蔓延擴散。

趙繼凱表示，元旦、農曆春節「兩節」臨近，市民探親訪友、聚餐聚會，人員流動性加大，聚集性活動增多，瀋陽將以最嚴標準、最嚴要求，守住今冬明春疫情防控關鍵期，切實消除疫情擴散風險，確保瀋陽市民度過平安、歡樂、祥和的節日。

遼寧省近來不斷傳出新增新冠肺炎確診病例，主要集中在瀋陽與大連兩地。截至29日，遼寧省在院治療患者有53例，同時有32例無症狀感染者在定點醫院隔離治療中。