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談12港人案 譚耀宗：大陸審判從輕發落

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸全國人大常委譚耀宗。圖／取自新浪網
大陸全國人大常委譚耀宗。圖／取自新浪網

針對12港人偷渡來台的案件，大陸全國人大常委譚耀宗表示，被告分別被判處7個月至3年不等的有期徒刑，算是「從輕發落」。

香港電台報導，譚耀宗說，根據大陸刑法，相關罪刑可判處2年以上，7年以下有期徒刑。然而，2名涉及組織偷渡的被告分別被判刑2年及3年，是「從輕判罰」。至於涉嫌偷渡罪的8人，遭判處1年以下刑期，扣減被羈押的時間，預期3個月後就可返回香港。

譚耀宗還說，另2名未成年人士，相信是因有悔罪表現，大陸法院亦按法例不予起訴。

對於案件未公開審訊，譚耀宗指出，法院是否公開審案，是據法例行事。例如涉及國家機密、商業秘密、個人私隱、當事人申請不公開等。但他不清楚，這次究竟涉及哪個因素。

譚耀宗稱，這起案件的涉案者屬棄保潛逃是嚴重罪行，預計港府會繼續檢控程序，不會因為當事人有多人或外國勢力支持便可脫罪。

偷渡 香港 未成年

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