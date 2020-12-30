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為何堅不認罪？新錄音披露張展性格

德國之聲 / 德國之聲
圖／德國之聲提供
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中國公民記者張展28日被上海的法院判刑4年。德國之聲30日取得了張展在武漢被捕前的關鍵錄音檔，內容顯示張展在5月初便清楚意識到自己一直被中國公安監聽與跟蹤。

目前旅美的中國維權人士楊佔青今年3月曾與武漢當地的「新冠肺炎索賠法律顧問團」合作，為幾名想替染新冠病逝家屬維權的武漢公民提供法律諮詢。他告訴德國之聲，張展在得知顧問團後，聯系了楊佔青，希望能與幾位打算維權的武漢公民聊聊。

楊佔青說：「她想跟這些人聊聊當前的處境，以及對這個國家有什麼看法。如果他們維權的話，她希望陪他們一起去維權，但她不想做法律上律師的角色，但她想接觸這些人。」

然而，張展在接觸了幾名家屬後，發現他們大多注重自身權益，而她則是更希望專注於推展自己的政治訴求，所以認為雙方的理念不同，進而沒繼續聯系那些維權家屬。不過，張展在5月8日傳給楊佔青的語音留言中也提到：「我現在跟你所有的對話都是被監聽的狀態，包含我走在路上都有人跟，昨天我在路上看見了。」

張展當時向楊佔青表示，雖然她所說的東西可能還未對中國政府造成威脅，但她不排除自己可能有一天會被政府帶走。

張展說：「我想我跟你說這些的原因是，萬一哪天我被帶走了，你知道我在做什麼，通過什麼樣的方式，有什麼樣的人認可，也許這是一個繼續有效的方法。」

楊佔青告訴德國之聲，他與張展最後一次聯系是5月12ㄖ，也是張展被捕前的兩天。他說，張展與他失聯後，他便直覺認為張展應該出事了，但直到5月14日張展被捕的消息傳出後，他才確信張展的下落。

楊佔青指出，張展之所以成為第一個被中國政府判刑入獄的公民記者，可能與她不願認罪有關。

他向德國之聲表示：「張展的性格跟理念與陳秋實和李澤華不同。張展是個基督徒，她做很多事感覺都非常執著，她認為自己是對的。因為她也是律師出身，所以即便別人說她違法，一旦她不認為自己違法，她便會將認罪視為恥辱。這也是為何她堅決不認罪或不配合。絕食便是她最大的不配合，因為她寧可死也不願去認罪。」

曾在中國國內參與多起維權事件的楊佔青分析，對於堅持不認罪的被告，中國政府往往會以「指定間所居住」或是判刑入獄來懲罰他們，因為中國政府不希望讓這些人回到社會中。他告訴德國之聲：「我擔心如果張展的判決沒有改變，但她又繼續絕食與不配合政府，中國政府可能會迫使她陷於絕食之中，最後置她於死地。」

蓬佩奧：說謊是專制政權的特點

蓬佩奧在29日發布的聲明中表示，美國政府強烈譴責中國28日對張展的「虛假起訴與定罪」。他除了要求中國立即無條件釋放張展外，也重申中國政府此舉顯示他們不惜一切代價打壓質疑中國共產黨官方路線的人，這當中也包含質疑中國政府公共衛生訊息的人。

蓬佩奧在聲明中說：「說謊是專制政權的一個特點，中共從新冠疫情一開始便限制與操控與新冠疫情相關的資訊，並殘酷的打壓勇敢提供真相的人，包含李文亮醫生丶陳秋實與方斌。」

蓬佩奧稱，在中國政府嚴格管制媒體的情況下，可控的新冠疫情演變成致命的全球大流行病，世界其他地區必須依靠像張展這樣的公民記者提供的未經審查的報導來了解武漢當地的真相。她說道：「中國政府對張展的倉促判決，以及限制外國觀察員進入武漢，說明了中國政府多麼恐懼說真話的中國公民。」

歐盟：中國應立即釋放張展

同一天，歐盟也針對張展案的判決發布聲明，呼籲中國立即釋放張展以及其他被中國政府關押的記者丶維權律師與異議人士。歐盟外交部發言人史丹諾 (Peter Stano) 在聲明中表示：「在幫關押前，張展在武漢報導當地的新冠疫情。可靠的消息來源指出，張展被關押期間遭受了虐待與酷刑，而她的健康狀況也嚴重惡化。對她來說，獲得足夠的醫療照護是很重要的。」

除了要求中國立即釋放張展外，歐盟也要求中國政府立即釋放余文生。余文生今年6月遭中國政府判刑4年，而他的妻子許豔26日也出面表示江蘇省高級法院已駁回了余文生案的上訴，維持一審的原判。

楊佔青告訴德國之聲，如果國際社會的施壓力道夠大，再加上別的契機的話，張展或許有機會獲得監外執行的機會。不過他也坦言：「但由目前情況來看，我感覺很難，因為中國政府很不在乎國際社會的壓力。」

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