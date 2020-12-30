偷渡來台未遂兩香港未成年人 已遭深圳遣送出境

深圳市鹽田區人民法院30日上午宣布，對10名今年8月企圖偷渡來台的港人分別判處7個月至3年不等有期徒刑的同一時間，深圳市鹽田區人民檢察院也通報，對同案兩名香港未成年人作出不起訴決定。

深圳市公安局鹽田分局隨後宣布，這兩名廖姓及黃姓未成年人已被依法遣送出境。

廣東海警局8月26日宣布，在粵港東南方向大陸管轄海域內，查獲涉嫌非法越境的快艇1艘，抓獲10餘名涉嫌非法越境人員。

9月13日，深圳市公安局鹽田分局通報，這12名港人是在8月23日，因涉嫌偷越國（邊）境，被深圳市公安局鹽田分局依法採取刑事拘留強制措施。

據稱，這12名港人因參與香港反送中運動，在港版國安法實施後出於安全考量意圖偷渡來台，但在途經大陸海域時遭廣東海警截獲。

深圳市鹽田區人民檢察院本月16日以被告鄧棨然、喬映瑜涉嫌組織他人偷越邊境罪；鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢、李宇軒、郭子麟等8人涉嫌偷越邊境罪向深圳市鹽田區人民法院提起公訴。

對本案另2名未成年犯罪嫌疑人，檢察院則是舉行不公開聽證。

12月28日，深圳市鹽田區人民法院開庭審理此案。今日上午，鹽田區人民法院宣布判決結果，鄧棨然遭判處有期徒刑3年，並處罰金人民幣2萬元；喬映瑜有期徒刑2年，並處罰金人民幣1.5萬元。其餘8人則被以偷越邊境罪，判處有期徒刑7個月，並處罰金人民幣1萬元。