鐘翰林辱國旗判囚4個月 歐盟要求迅速釋放12港人

根據明報29日報導，前學生動源召集人鐘翰林遭法院裁定侮辱國旗罪及非法集結罪罪成，判囚4個月。

鐘翰林在去年5月「反送中」運動時到立法會示威區抗議，期間與親中團體「保衛香港運動」成員口角，被指毀壞對方的一支五星旗。”

雖然鐘在庭上強調不知當時手上的是五星旗，但裁判官認為被告不可能不知，因此認定他「玷污國旗」，也認為他之後「擾亂秩序」，所以裁定罪成。

明報報導，裁判官黃雅茵最後「分別以監禁3個月為兩罪的量刑起點，由於非法集結罪『影響更深遠，引致的暴力不容忽視』，僅將兩個月監禁同期執行，被告總刑期為4個月」。

歐盟就12港人案發聲

歐盟29日透過發言人史丹諾 (Peter Stano)呼籲：「立即釋放12港人，並將他們迅速送回香港。」

聲明中提到，8月在海上被中國當局拘留的12名香港人中，有10人於12月28日在深圳受審。「被告不被允許指定他們所選擇的律師，(外界)與被拘留者的接觸也受到嚴格限制。審判沒有公開進行。外交代表無法出席法庭訴訟，被拘留者親屬的出席受到阻礙。」

歐盟強調：「根據國際人權法和中國《刑事訴訟法》的規定，被告人獲得公正審判和正當程序的權利沒有得到尊重。我們呼籲中國保障這些人的程序公正和正當法律程序。」

鄒宗翰/楊威廉 (綜合報導)

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