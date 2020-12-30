汪毅夫提四個「絕不動搖」 稱不能妄議北京對台方針

大陸全國台灣研究會在29日舉行「2020台灣暨兩岸關係回顧與展望研討會」。全國台灣研究會會長汪毅夫表示，大陸對台政策是明確、一貫的，並提出四個「絕不動搖」，稱「絕對不能容忍全面妄議我中央對台大政方針、全盤否定我對台工作成績的言論」。

據香港中評社報導，汪毅夫出席該研討會並發表講話。所謂四個「絕不動搖」，汪毅夫表示，「我們堅持一個中國原則絕不動搖，堅持『九二共識』絕不動搖，堅持『和平統一，一國兩制』基本方針絕不動搖，堅持反對與遏制『台獨』分裂圖謀與行徑、捍衛國家主權與領土完整的決心絕不動搖。」

華中師範大學台灣與東亞研究中心學術委員會主任周志懷以「台海和平會出現機會之窗嗎？」為主題進行發言。

他預期，從內外環境看，明年的兩岸關係有可能出現間歇性調整與緩和，雙方對抗的烈度會下降，蔡英文政府可能轉為低調謀獨，但在可預見時間內，台海和平仍然看不到機會之窗，更不會出現戲劇性的所謂轉折。

回顧今年兩岸關係，周志懷用「線」來分析。第一個線，是台海和平與戰爭只有一線之隔，但和平只要有一線希望，大陸就一定會做百分之百的努力；第二個線，是「海峽中線」走入歷史。針對外部勢力干涉和極少數「台獨」分子及其分裂活動，大陸反「台獨」力度前所未有。

他稱，共軍在台海地區組織系列軍事行動，成體系出動，進行常態化巡航、實戰化演練、針對性威懾和作戰能力的全方位檢驗。1954年以來的這條虛幻的「海峽中線」完全葬身海底，「台獨」又被剝下一層護身符。

第三個線，是兩岸的線上交流應運而生，成為活躍兩岸民間交流的連接線。第四個線，是大陸反分裂反「台獨」的紅線難以逾越。