快訊

林淑芬等三人拒當萊豬立委 遭民進黨團罰款3萬、停權3年

境外+2！口袋裡的疫苗將解謎 陳時中下午2時10分說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

近八成大陸民眾認為 中國近年國際形象變得更好了

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）街頭早前一處電子看板。今年疫情期間，大陸曾援助塞爾維亞不少物資，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）還為此在鏡頭前含淚表示感謝。路透
圖為塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）街頭早前一處電子看板。今年疫情期間，大陸曾援助塞爾維亞不少物資，塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）還為此在鏡頭前含淚表示感謝。路透

《環球時報》旗下的環球輿情中心日前以「中國人看世界」為主題所進行年度民意調查顯示，逾七成受訪者認同北京的「戰狼外交」，更有77.9%受訪者認為中國近年來的國際形象變得更好了。

報導稱，這是「中國人看世界」自2006年以來的第15次調查，主要採會員邀約的線上問卷方式進行。調查樣本涵蓋北京、上海、廣州、深圳等16個主要城市，回收有效問卷1,945份。

對於「對中國影響最大的雙邊關係」，47.5%的受訪者認為是「中國與美國的關係」，33.8%選擇「中國與俄羅斯的關係」，27.7%認為是「中國與歐盟的關係」。

對比歷年數據，環球時報指出，中美關係連續15年被受訪者視為對中國影響最大的雙邊關係。但今年選擇這一選項的受訪者比例是歷年來最低的，此前最低的數字出現在2018年（63.5%），去年則高達82.1%。

中國外交學院教授李海東表示，「這ㄧ調查結果較為準確地反映出中國民眾對外交關係的看法。」2019年，美國發動貿易戰幾乎每天都占據媒體國際新聞報導頭條，這很自然地影響到中國人的想法。

但經過這兩年中美間的一系列博弈，很多中國人發現，美國的貿易戰和其他霸凌舉動所產生的影響十分有限，因此對「美國對中國真的那麽重要嗎」的質疑聲也變大了。

調查還顯示，28.4%的受訪者認為「新冷戰」可能發生、也可能不發生，另有16.3%的受訪者認為陷入「新冷戰」可能性較小，18.6%的受訪者認為可能性較大，12.0%的人認為「新冷戰」已經開始。

環球時報指出，儘管大部分受訪者對中美是否會發生「新冷戰」持相對悲觀的態度，但他們對中國的實力頗有信心：72.1%的受訪者對於中國在中美較量中力量的顯著增長表示認可。

環球時報這次調查還專門就「戰狼外交」設置問題。調查顯示，71.2%的受訪者認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態。在這七成多的受訪者中，47.9%認為中方對有關「戰狼外交」的回應足夠強硬，23.3%表示不算強硬。另有4.5%的受訪者認為外交部的回應比較強硬，應該收斂些；2.9%認為，外交部的回應太強硬了，需要收斂。

當被問及中國近年來的國際形象發生了怎樣的變化時，77.9%的受訪者給予積極評價，認為中國近年來的國際形象有所提升；8.9%的受訪者認為中國的國際形象保持不變；僅6.6%的受訪者認為中國的國際形象變差了。

至於中國國際形象變好的原因，72.6%的受訪者認為，中國有效控制住新冠肺炎疫情是中國在國際社會中形象提升的原因之一。其他重要原因包括「經濟高速發展帶動了全球經濟」（65.6%）、「與全球多數國家保持良好、務實的外交關係」（63.9%）、「認真履行大國的國際責任與義務」（63.4%）等。

當被問及「您最喜歡哪個國家」時，61.3%選擇中國。其後依序是日本（2.6%）、德國（2.5%）、瑞士（2.5%）、法國（2.3%）。從2010年至2020年，美國被受訪者選為是最喜愛國家的比例從7.5%降至不足2%。

冷戰 北京

延伸閱讀

大陸29日新增24例新冠確診 包含本土7例

「國產替代」效應發酵 大陸CPU廠飛騰出貨暴增6倍

疫情防控 大陸風景區推預約制

大陸國內遊回暖 出境遊冰封

相關新聞

鐘翰林辱國旗判囚4個月 歐盟要求迅速釋放12港人

根據明報29日報導，前學生動源召集人鐘翰林遭法院裁定侮辱國旗罪及非法集結罪罪成，判囚4個月。 鐘翰林在去年5月「反送中」運動時到立法會示威區抗議，期間與親中團體「保衛香港運動」成員口角，被指毀壞

汪毅夫提四個「絕不動搖」 稱不能妄議北京對台方針

大陸全國台灣研究會在29日舉行「2020台灣暨兩岸關係回顧與展望研討會」。全國台灣研究會會長汪毅夫表示，大陸對台政策是明...

近八成大陸民眾認為 中國近年國際形象變得更好了

《環球時報》旗下的環球輿情中心日前以「中國人看世界」為主題所進行年度民意調查顯示，逾七成受訪者認同北京的「戰狼外交」，更...

出現本土病例春節怎過？ 鍾南山：沒必要禁止出行

近期大陸多地又出現本土新冠疫情，中國工程院院士鍾南山認為，大陸已經形成有效、嚴密的防控，可能存在散發病例，但不會有大規模...

香港終審法院明開庭 黎智英辭壹傳媒

壹傳媒創辦人黎智英被控違反港版國安法後獲准保釋，大陸官媒表達極度不滿，港府上訴至終審法院，終院三名大法官年底（十二月卅一...

日駐陸大使垂秀夫：中方考慮加入CPTPP 日方將觀察

日本新任駐大陸大使垂秀夫日前接受澎湃新聞專訪時表示，大陸國家主席習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮，但對於中國是否已...

林鄭月娥：盼疫情緩和後恢復港國際聲譽 重建民眾信任

香港政府新聞處29日公布香港特首林鄭月娥在「央視財經論壇·香港」的視訊致辭，林鄭月娥表示，目前香港最重要的工作仍然是嚴控...

馬雲被殺雞儆猴？阿里巴巴成「反壟斷」頭號目標

繼旗下螞蟻集團11月初上市計劃被叫停之後，中國網路電商巨頭阿里巴巴近日成為中共當局「反壟斷」的頭號目標。中國國家市場監管總局於12月24日，宣布對阿里巴巴涉嫌壟斷立案調查，致使當日阿里巴巴美股盤後重挫3.7%，數日內市值蒸發2,000億美元。

家屬批祕密審訊 「十二港人案」今宣判10人

十二名香港人試圖經海路逃往台灣被大陸公安拘捕的「十二港人案」，其中十人將於卅日宣判，另兩名未成年者將在一周後庭審。大陸官...

港前學生動源鍾翰林辱五星旗等罪 判入獄4個月

香港前學生動源召集人鍾翰林早前被裁定侮辱五星旗及非法集結罪成，西九龍裁判法院今日判他監禁4個月。

黎智英辭任壹傳媒主席 葉一堅接任

香港壹傳媒宣布，即日起壹傳媒創辦人黎智英辭任董事會主席兼執行董事，以便有更多時間處理其個人事務。現任非執行董事葉一堅已獲...

北京本土疫情再起 中小學實施封閉式管理

北京本土疫情再起，當地政府嚴加防範。當地政府今日表示，嚴格落實北京中小學校園封閉式管理，且嚴格入境人員14+7的措施，對...

熱門新聞

大陸發布東風－5洲際導彈發射鏡頭

黎智英辭任壹傳媒主席 葉一堅接任

阿里巴巴遭大陸監管纏身 馬雲身價兩個月縮水110億美元

男向兩女同學淋硫酸 目擊者：頭髮融了眼睛化掉、臉上冒煙

陸反壟斷大刀 砍向外賣龍頭

「國產替代」效應發酵 大陸CPU廠飛騰出貨暴增6倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。