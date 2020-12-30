近八成大陸民眾認為 中國近年國際形象變得更好了

《環球時報》旗下的環球輿情中心日前以「中國人看世界」為主題所進行年度民意調查顯示，逾七成受訪者認同北京的「戰狼外交」，更有77.9%受訪者認為中國近年來的國際形象變得更好了。

報導稱，這是「中國人看世界」自2006年以來的第15次調查，主要採會員邀約的線上問卷方式進行。調查樣本涵蓋北京、上海、廣州、深圳等16個主要城市，回收有效問卷1,945份。

對於「對中國影響最大的雙邊關係」，47.5%的受訪者認為是「中國與美國的關係」，33.8%選擇「中國與俄羅斯的關係」，27.7%認為是「中國與歐盟的關係」。

對比歷年數據，環球時報指出，中美關係連續15年被受訪者視為對中國影響最大的雙邊關係。但今年選擇這一選項的受訪者比例是歷年來最低的，此前最低的數字出現在2018年（63.5%），去年則高達82.1%。

中國外交學院教授李海東表示，「這ㄧ調查結果較為準確地反映出中國民眾對外交關係的看法。」2019年，美國發動貿易戰幾乎每天都占據媒體國際新聞報導頭條，這很自然地影響到中國人的想法。

但經過這兩年中美間的一系列博弈，很多中國人發現，美國的貿易戰和其他霸凌舉動所產生的影響十分有限，因此對「美國對中國真的那麽重要嗎」的質疑聲也變大了。

調查還顯示，28.4%的受訪者認為「新冷戰」可能發生、也可能不發生，另有16.3%的受訪者認為陷入「新冷戰」可能性較小，18.6%的受訪者認為可能性較大，12.0%的人認為「新冷戰」已經開始。

環球時報指出，儘管大部分受訪者對中美是否會發生「新冷戰」持相對悲觀的態度，但他們對中國的實力頗有信心：72.1%的受訪者對於中國在中美較量中力量的顯著增長表示認可。

環球時報這次調查還專門就「戰狼外交」設置問題。調查顯示，71.2%的受訪者認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態。在這七成多的受訪者中，47.9%認為中方對有關「戰狼外交」的回應足夠強硬，23.3%表示不算強硬。另有4.5%的受訪者認為外交部的回應比較強硬，應該收斂些；2.9%認為，外交部的回應太強硬了，需要收斂。

當被問及中國近年來的國際形象發生了怎樣的變化時，77.9%的受訪者給予積極評價，認為中國近年來的國際形象有所提升；8.9%的受訪者認為中國的國際形象保持不變；僅6.6%的受訪者認為中國的國際形象變差了。

至於中國國際形象變好的原因，72.6%的受訪者認為，中國有效控制住新冠肺炎疫情是中國在國際社會中形象提升的原因之一。其他重要原因包括「經濟高速發展帶動了全球經濟」（65.6%）、「與全球多數國家保持良好、務實的外交關係」（63.9%）、「認真履行大國的國際責任與義務」（63.4%）等。

當被問及「您最喜歡哪個國家」時，61.3%選擇中國。其後依序是日本（2.6%）、德國（2.5%）、瑞士（2.5%）、法國（2.3%）。從2010年至2020年，美國被受訪者選為是最喜愛國家的比例從7.5%降至不足2%。