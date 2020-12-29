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林鄭月娥：盼疫情緩和後恢復港國際聲譽 重建民眾信任

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
香港特首林鄭月娥表示，希望疫情緩和後，香港能恢復國際聲譽和重建民眾對港府的信任。圖／取自新華網
香港特首林鄭月娥表示，希望疫情緩和後，香港能恢復國際聲譽和重建民眾對港府的信任。圖／取自新華網

香港政府新聞處29日公布香港特首林鄭月娥在「央視財經論壇·香港」的視訊致辭，林鄭月娥表示，目前香港最重要的工作仍然是嚴控新冠肺炎疫情，希望疫情緩和後，在大陸中央大力支持下重振經濟、重整社會秩序，恢復香港的國際聲譽和重建民眾對香港政府的信任。

新華社報導，林鄭月娥表示，過去一年多，香港經濟承受多重打擊，政治和社會狀況受到嚴峻挑戰，但香港金融系統表現了非凡的韌性，股票市場暢旺、銀行有序運作、資金不斷流入。

她指出，大陸中央一直支持香港鞏固及提升國際金融中心地位。最近大陸政府更同意，將香港上市尚未盈利的生物科技公司和大陸科創板股票納入「互聯互通」的選股範圍，以加快落實「跨境理財通」。

林鄭月娥還提到，「香港應繼續發揮『一國兩制』優勢，以粵港澳大灣區發展為切入點，積極成為大陸國內大循環的『參與者』和國際循環的『促成者』，發揮好這雙重角色將為香港經濟帶來源源不絕的動力。」

香港特首 林鄭月娥 新冠肺炎

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