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港前學生動源鍾翰林辱五星旗等罪 判入獄4個月

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
前學生動源召集人鍾翰林。圖／取自美聯社
前學生動源召集人鍾翰林。圖／取自美聯社

香港前學生動源召集人鍾翰林早前被裁定侮辱五星旗及非法集結罪成，西九龍裁判法院今日判他監禁4個月。

綜合港媒報導，鍾翰林在去年5月14日於立法會示威區內抗議港府修訂「逃犯條例」。期間與親中團體「保衛香港運動」人士爆發口角，並且損壞對方的一面五星旗。警方其後逮捕鍾翰林，起訴他故意玷汙或侮辱國旗，以及在同一地點參與非法集結。

辯方指出，鍾翰林為人善良，樂於助人，犯案後已有悔意，加上無預謀亦無損毀五星旗，希望法庭判處短期監禁。最終，裁判官黃雅茵判處鍾翰林兩項罪名各囚三個月，部份刑期同期執行，總刑期為四個月。

鍾翰林除了該案之外，還有違反「港版國安法」、洗錢罪等指控，此前他一直被扣押。警方曾指他涉嫌違反港版國安法第21條。

港版國安法 五星旗 香港

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