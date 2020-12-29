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黎智英辭任壹傳媒主席 葉一堅接任
香港壹傳媒宣布，即日起壹傳媒創辦人黎智英辭任董事會主席兼執行董事，以便有更多時間處理其個人事務。現任非執行董事葉一堅已獲委任為董事會主席。
綜合港媒報導，黎智英日前被控違反「港版國安法」、欺詐等罪名被起訴，壹傳媒早前發通告指，集團由一組管理人員經營，董事會預期該指控不會對集團的日常營運造成即時重大不利影響。
同時，現任非執行董事葉一堅已獲委任為董事會主席。葉一堅在2018年6月獲委任為非執行董事。2016年6月至2018年1月，曾任非執行主席，並由2017年4月至2018年9月曾為審核委員會成員。
葉一堅亦曾出任公司執行董事及行政總裁—印刷媒體，負責監督在港、台報紙、雜誌及印刷業務，亦為蘋果日報社長。葉一堅在新聞界工作逾40年，於1995年加入壹傳媒前，曾在多份報章任職。
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