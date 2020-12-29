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北京本土疫情再起 中小學實施封閉式管理
北京本土疫情再起，當地政府嚴加防範。當地政府今日表示，嚴格落實北京中小學校園封閉式管理，且嚴格入境人員14+7的措施，對21天內有境外旅居史的赴北京人員加強管控與健康監測。
據陸媒報導，北京今召開新冠肺炎疫情防控工作第195場新聞記者會。28日當地新增7例本土新冠肺炎確診，其中有2人是網約車司機，以及1例境外輸入的無症狀感染者。
北京市委教育工委副書記、市教育委員會新聞發言人李奕表示，中小學校園封閉式管理；減少人員流動聚集，中小學幹部教師、學生、共同居住的家庭成員非必要不出京、不出境、不聚集、不前往中高風險地區。
北京市疾控中心副主任龐星火表示，隨著元旦和春節假期臨近，人員流動和聚集增加，加大了疫情傳播風險。各單位要嚴格落實防疫措施，減少人員流動、減少人員聚集、宣導線上團拜，壓減線下年會、茶話會、聯歡會、遊園會等人員聚集性活動場次和規模。
今日北京新增2地為中風險地區。截至目前為止，共有中風險地區4個，為朝陽區漢庭酒店大山子店（包括底商）、順義區南法信鎮西杜蘭村、順義區高麗營鎮張喜莊村、順義區南法信鎮東海洪村，北京其它地區均為低風險地區。
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