陸委會諮委：中共將加強「依法反獨」、「以法促統」

陸委會日前舉行諮詢委員會議，在兩岸關係上，與會學者表示，面對未來重要歷史節點，中共勢將加速推動對台工作進程，跡象顯示，未來中共將加強「依法反獨」、「以法促統」力道，建議政府宜掌握情勢，做好危機控管。

陳明通在會中指出，將中共視為戰略競爭對手是美國兩黨一致共識，拜登新政府將結合盟友持續對中抗衡，並仍將支持台灣民主自由，整體態勢須密切關注。陳強調，中共將持續推進對台工作、加快促統進程，面對情勢可能發展，政府會持續秉持既定政策立場，堅持捍衛國家主權及民主自由，致力維護台海和平穩定。

陸委會今日發布新聞稿，近日陸委會舉行諮詢委員會議，主題為「美國新一屆政府對中政策的持續與變遷」，會中討論美國新政府的作為、美中關係、台美關係與兩岸關係。

學者引言表示，美國總統當選人拜登受二戰及冷戰經驗影響，反俄甚於反中，視中為主要政治、經濟及軍事競爭對手，重視民主與人權議題；目前美國朝野共識為對中抗衡，判斷拜登未來對中強硬程度應介於川普與歐巴馬之間。中共近期已對美國新政府釋放善意及提出重建中美關係「對話、合作、互信」的步驟與方向，也將做好管控，營造修補對美關係之氛圍。

在美中關係方面，與會學者表示，拜登未來將面臨如何重建美國國際領導地位；未來或將盤點政策並全面檢討後，再進行議題設定。短期美中關係不變，但長期而言，對中貿易、科技及規範等競爭持續，且會更重視人權等普世價值對抗。北京短期內不會有出格作為，特別是明年建黨百年重要政治議程，維穩優先，中美將先行接觸摸索。

在台美關係方面，與會學者表示，拜登選前業表達將持續支持台灣民主自由，惟研判將避開中方紅線，也會確保台海安全，國會也持續挺台，或有兩岸關係緩和空間，但中共對台打壓不會停止，因此美國及其他民主國家必須合作協助台灣。

在兩岸關係上，學者研判，美新政府上任初期，兩岸均需摸索對美政策，故應不致出現過激舉動，兩岸關係亦不會有所突破。中共將避免對臺更強硬施壓，防範引發美中衝突。

另有學者表示，中共「五中全會」提出「十四五規劃與2035遠景目標建議」及2027「建軍百年」等政經議程，面對2021年「建黨百年」及2022年「二十大」等重要歷史節點，中共勢將加速推動對臺工作進程。

從港版國安法實施、「反分裂國家法」15週年座談會、醞釀「臺獨分子清單」、操作「國家統一法」議題等，顯示未來中共將加強「依法反獨」、「以法促統」力道，建議政府宜掌握情勢，做好危機控管。