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中國疾控中心主任：mRNA疫苗背後有安全問題

中央社 / 台北29日電
新冠疫苗示意圖。 法新社
新冠疫苗示意圖。 法新社

中國疾控中心主任高福表示，西方研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，都走信使核糖核酸（mRNA）路線，這是人類第一次把mRNA疫苗打在健康人身上，背後還有一個安全問題。

目前已在美國等多個西方國家施打的輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）疫苗，都是利用mRNA技術，引發人體細胞對COVID-19產生免疫力。

而中國已在緊急使用並最可能先上市的3款疫苗，都是滅活疫苗，這個技術應用於流感疫苗已有多年。不過外界不斷質疑中國疫苗的試驗與療效。

中國官媒新華網今天發布對高福的獨家專訪，說明COVID-19疫苗研發。

高福說，中國研發疫苗的5條路線，有滅活疫苗、流感病毒作為載體的弱毒疫苗、腺病毒疫苗、mRNA疫苗、蛋白亞單位疫苗。現在走得最快的3種滅活疫苗都已經三期臨床接近尾聲，相信在不久的將來就會聽到它的結果，「據我掌握的情況應該還是很好的」。

他說，西方走的mRNA疫苗路線，這個疫苗是為癌症病人研究的疫苗，用於治療癌症的，給病人用和給健康人用是不一樣的。「我不說它未來到底會不會有副作用，但至少沒有排除，因為人類將是第一次把mRNA疫苗打在健康人身上，所以背後還有一個安全問題」。

高福並稱，作為一個專業人員，一定要分析好壞，這是一個科學的態度。「就目前來講，滅活疫苗當時布局是很好的，而且我們也走得很快，在一些地方反饋的消息來看效果也很好」。

但他也強調，現在不是比疫苗誰快誰慢、誰好誰壞，現在是和病毒比，看誰能把病毒擋住，「我們的競爭對手是病毒，不是歐洲、美國還是哪個國家，也不是公司之間的競爭，人類要聯合起來」。

高福最後說，他還是想提醒大家，要對中國的疫苗有信心，要對中國的科學家有信心，要對中國從事公共衛生事業的人員有信心。

流感疫苗 COVID-19 癌症

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